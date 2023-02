House of the Dragon 2, quando inizieranno le riprese della nuova stagione della serie HBO?

Delle nuove indiscrezioni sembrerebbero indicare come imminenti le riprese della seconda stagione della popolare serie HBO House of the Dragon, ma scopriamo insieme quanto.

Manca ancora un po' per l'arrivo della seconda stagione di House of the Dragon in tv, principalmente perché.... Le riprese dei nuovi episodi devono ancora iniziare. Ma stando agli ultimi report, pare che non manchi molto al primo ciak.

Abbiamo da poco assistito al trionfo di House of the Dragon ai Golden Globe, dove la serie prequel de Il trono di spade ha vinto l'ambita statuetta per la "Miglior Serie Drammatica", ma pare che il cast dello show sia già diretto sul set per girare nuove scene.

Secondo quanto riportato da Screen Rant, infatti, che cita la Film & Television Industry Alliance's Production List, il set della seconda stagione di House of the Dragon aprirà i battenti già dai primi di marzo, più precisamente il 6.

Le riprese avverranno sia nel Regno Unito che in Spagna, e pare che uno dei registi veterani del franchise, Alan Taylor, sarà di ritorno per dirigere almeno un episodio della nuova stagione.

House of the Dragon 2, partiti i casting per due importanti (e sanguinari) personaggi?

Questa notizia arriva a pochi giorni dalla diffusione di alcune voci sui possibili casting della nuova stagione, ma attendiamo conferme ufficiali in merito (magari qualche post degli attori sul set?).