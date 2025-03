Elizabeth Olsen torna in tv nel pilot di Seven Sisters, la nuova serie dello sceneggiatore di Succession

Elizabeth Olsen è pronta a stupire ancora con una serie tv: l'attrice sarà la protagonista di Seven Sisters, il nuovo pilot ordinato da FX e diretto da Sean Durkin. A firmare la sceneggiatura è Will Arbery (Succession).

L'attrice di Love and Death, His Three Daughters e WandaVision torna sul piccolo schermo con un progetto intrigante che la vede al centro di una storia familiare avvolta nel mistero. Elizabeth Olsen è infatti la protagonista del pilot della nuova serie drammatica di FX, Seven Sisters, dove torna a collaborare con il regista Sean Durkin. A firmare la sceneggiatura, invece, è uno degli autori più apprezzati del piccolo schermo: Will Arbery, noto per il suo lavoro su Succession. Tra i produttori esecutivi figura anche Garrett Basch, già dietro successi come What We Do in the Shadows e Ripley.

Seven Sisters, il pilot con Elizabeth Olsen: dramma familiare o horror supernaturale?

Elizabeth Olsen in His Three Daughters

La trama di Seven Sisters si concentra su una famiglia apparentemente solida, la cui armonia viene sconvolta quando uno dei suoi componenti, che avrà il volto di Elizabeth Olsen, inizia a sentire una voce che nessun altro percepisce. E a comunicare con essa. Questo evento costringe i personaggi ad affrontare verità rimaste sepolte per anni che trasformeranno inevitabilmente le dinamiche tra di loro.

L'attesa per il pilot è alta, considerando il coinvolgimento di Olsen e Durkin, che tornano a lavorare insieme dopo Martha Marcy May Marlene. Film, quest'ultimo, che ha segnato il debutto cinematografico dell'attrice e la rivelazione del talento di Durkin alla regia.

Se FX deciderà di trasformare il pilot in una serie completa, Seven Sisters si aggiungerà alla lunga lista di successi di Garrett Basch per il network, tra cui Reservation Dogs e Devs. Dal canto suo Will Arbery, che ha vinto un WGA Award per il suo lavoro su Succession, porterà sicuramente il suo stile incisivo alla sceneggiatura, mentre Durkin continua la sua ascesa dopo il successo di The Iron Claw.

I tanti progetti di Elizabeth Olsen

Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen in The Assessment

Elizabeth Olsen è attualmente impegnata in diversi progetti di alto profilo. Sarà infatti protagonista di The Assessment con Alicia Vikander e della commedia romantica Eternity prodotta da A24, in cui recita al fianco di Miles Teller e Callum Turner. Ma non è tutto, la vedremo anche nel thriller Panic Carefully della Warner Bros, dove dividerà la scena con Julia Roberts.

Intanto, con una trama avvincente e un team creativo di alto livello, Seven Sisters ha tutte le carte in regola per diventare una delle serie più attese dei prossimi mesi. Resta da vedere se FX deciderà di portare avanti il progetto.