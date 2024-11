Succession, Kieran Culkin svela perché non ha ancora visto il finale

L'attore Kieran Culkin ha spiegato il motivo per cui non ha ancora visto l'epilogo della serie Succession, di cui era uno dei protagonisti.

Kieran Culkin ha conquistato il pubblico e la critica con la sua interpretazione nella serie Succession, tuttavia l'attore non ha ancora visto il finale.

L'interprete di Roman Roy nel progetto creato da Jesse Armstrong è attualmente impegnato nella promozione del film A Real Pain, di cui è protagonista accanto a Jesse Eisenberg, ma ha avuto l'occasione di ripensare all'esperienza televisiva durante il talk show condotto da Stephen Colbert.

Perché Kieran non ha visto l'epilogo di Succession

Parlando con il conduttore delle ottime recensioni riservate al capitolo finale di Succession, che gli ha permesso di ottenere il suo primo Golden Globe, Kieran Culkin ha sottolineato di aver sentito i commenti positivi.

La star ha poi ribadito di non aver visto la fine della serie: "Ero lì. L'ho letta, ero presente, so cosa accade, almeno penso di saperlo. Quello non è stato realmente di proposito, almeno non all'inizio. Immagino che ora lo sia".

L'interprete di Roy non ha visto il finale di Succession

Kieran ha spiegato: "Ero in Polonia per girare questo film quando sono usciti sugli schermi gli ultimi tre episodi e non potevo collegarmi al mio account Max. Quindi mia moglie è andata su Instagram e ha detto 'Ehi, c'è qualcuno che può prestare i suoi dati di accesso a Kieran in modo che possa vedere gli ultimi episodi?".

Culkin ha quindi aggiunto: "E le persone lo hanno fatto! Tutti hanno dato la loro e-mail, password e altre cose. Io ho potuto vedere l'ottavo e nono episodio, ma poi prima dell'ultimo mi sono spostato in un hotel diverso che non ha una smart TV, quindi non potevo semplicemente vederlo".

La situazione si è poi evoluta in modo tale che l'attore non ha più avuto modo di vedere gli episodi, essendo tornato a casa e concedendosi una vacanza: "Sapete quando è trascorso un paio di mesi? In un certo senso ho perso il momento giusto. Non ha senso? Forse non lo ha".