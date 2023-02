Succession: per Jeremy Strong il finale della serie sarà "quasi come morire"

Dopo la recente conferma sulla chiusura di Succession, Jeremy Strong ha detto la sua sulla faccenda. Cosa dobbiamo aspettarci dal finale della quarta stagione? Si tratterà di una conclusione positiva o negativa? Per adesso possiamo a appellarci solamente alle poche parole dell'attore.

Succession: Jeremy Strong in un'immagine della stagione 3

L'annuncio della chiusura di Succession è arrivato direttamente dal suo creatore Jesse Armstrong, confermando che la quarta stagione in uscita sarà l'epilogo conclusivo per ogni personaggio.

Durante una recente intervista con GQ (tramite IndieWire) Jeremy Strong ha voluto aggiungere il proprio carico emotivo alla situazione. Alla domanda sul finale l'attore si è limitato a dire che per lui "Sembrerà quasi una morte, in un certo senso", per poi aggiungere, "Quando ero più giovane, vedevo il futuro come qualcosa di lontano ma raggiungibile. Adesso non sento più questa cosa. C'è solamente una sensazione di 'E adesso?' a cui non so dare una risposta" (è bene sottolineare che Strong, diversamente dai suoi colleghi, vive al 100% i suoi personaggi).

Il fatto che Succession si concluda con la quarta stagione non è una vera novità, sia la scrittrice e produttrice esecutiva Georgia Pritchett che il creatore Jesse Armstrong ne parlano da tempo. Vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie arriveranno a partire dal 3 aprile.