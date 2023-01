Succession: Jeremy Strong non abbandona mai i panni del suo personaggio, scegliendone persino gli abiti

In una recente intervista Jeremy Strong ha rivelato che durante le riprese di Succession non abbandona mai i panni del proprio personaggio, arrivando a scegliergli anche il guardaroba.

Non è la prima volta che la dedizione sul set di Jeremy Strong viene fuori in un contesto pubblico. L'impegno dimostrato con il suo personaggio di Succession, la serie HBO, ha elevato l'immagine dell'attore, potandolo a essere anche al centro di alcuni articoli scomodi. Il suo metodo, però, almeno in base a quanto dichiarato in una recente intervista, prevede un totale "abbandono" al personaggio, arrivando a vivere continuamente nei suoi stessi vestiti.

Succession: Jeremy Strong e Brian Cox nella stagione 2

A quanto pare Jeremy Strong tende a vivere nei panni del suo personaggio durante il periodo di riprese di Succession, comprandogli anche dei vestiti (tramite Variety). "Non so se sia un'abilità o un segreto, ma la moda è sinonimo di passione", ha detto durante in un'intervista con il W magazine: "Scelgo tutto il guardaroba per Kendall Roy, il mio personaggio in Succession, e vivo con quei vestiti quando giriamo lo show. I vestiti fanno l'uomo e l'estetica è così personale".

Succession 4: il teaser trailer della serie Sky, in arrivo la prossima primavera

Una tale vicinanza con il proprio alter ego sul set dimostra, nuovamente, tutto l'impegno che questo attore mette nel creare la sua performance. Vi ricordiamo che al momento la quarta stagione di Succession è attesa per la primavera 2023, su Sky e NOW.