Succession, archiviate le accuse contro una star della serie HBO

Nicholas Braun, conosciuto principalmente per aver recitato nella serie televisiva HBO Succession, ha visto cancellare del tutto le accuse nei suoi confronti. L'attore era stato fermato mesi fa dalla polizia mentre si trovava alla guida in stato di ebrezza.

Dopo le accuse formalizzate nei suoi confronti, Braun si è presentato davanti al giudice ma ora le accuse nei suoi confronti sono state del tutto archiviate e la star non dovrà tornare alla sbarra nei prossimi mesi a causa della sua condotta.

Le accuse cadute nei confronti di Nicholas Braun

La star di Succession era stata arrestata nel New Hampshire durante il weekend del Labor Day negli Stati Uniti e accusato di guida in stato di ebbrezza e guida senza le luci necessarie per la circolazione nelle ore notturne della giornata.

Nicholas Braun e Brian Cox in una scena di Succession

Le accuse nei suoi confronti sono state ritirate a novembre quando è emerso che il referto tossicologico indicava un tasso alcolemico nel sangue entro i limiti legali. Nelle scorse ore, un portavoce del Dipartimento Giudiziario del New Hampshire ha confermato al Daily Mail che il giudice ha accolto la richiesta di annullamento e che l'intera vicenda è stata archiviata.

I fatti legati all'arresto di Nicholas Braun

Dopo l'arresto, Nicholas Braun si era dichiarato non colpevole rispetto all'accusa di guida in stato di ebbrezza nel New Hampshire a settembre. Secondo i termini di cauzione, alla star di Succession era stato ordinato di interrompere qualsiasi consumo di alcol e l'uso di qualsiasi narcotico o sostanza.

L'attore era stato arrestato nella tarda serata del 29 agosto e aveva trascorso quasi un'ora da detenuto nel carcere della Contea di Carroll prima di essere rilasciato. Famoso per il ruolo di Greg Hirsch, noto anche come il 'cugino Greg' in Succession, al fianco di Jeremy Strong, Kieran Culkin, Brian Cox e Sarah Snook, Nicholas Braun è proprietario del noto locale frequentato da parecchie celebrità a New York City, il Ray's Bar.