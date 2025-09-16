Succession, stop all’alcol per Nicholas Braun dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi Nicholas Braun era stato fermato in New Hampshire per guida in stato di ebbrezza e dopo essersi dichiarato innocente, la star di Succession è stata liberata su cauzione.

In base ai termini stabiliti, Braun è stato invitato ad interrompere l'assunzione di qualsiasi sostanza alcolica o stupefacente, come riportato dai documenti pubblicati da People.

Il procedimento contro Nicholas Braun

Proprietario del noto locale di celebrity di New York Ray's Bar, Nicholas Braun avrebbe dovuto essere formalmente incriminato nella giornata di oggi ma l'udienza è stata annullata e il procedimento si terrà verosimilmente a gennaio.

Nicholas Braun nella serie 10 cose che odio di te

Lo scorso 29 agosto, Braun era stato fermato per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza e per aver circolato con l'auto senza fari. Dopo il fermo della polizia, l'attore ha trascorso circa un'ora nella prigione della Contea di Carroll prima di essere rilasciato. Secondo le ricostruzioni, Braun stava partecipando ad un matrimonio.

Il ruolo di Greg in Succession

Nicholas Braun è conosciuto principalmente dal pubblico per aver interpretato Greg Hirsch, il cugino della serie HBO Succession, al fianco di Brian Cox, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen.

Grazie al ruolo di Greg ha ricevuto tre nomination agli Emmy Award come miglior attore non protagonista. Famose anche le sue partecipazioni al film Sky High - Scuola di superpoteri e nel film Disney Gli sploratori del tempo. Nel 2024, Nicholas Braun ha recitato in Saturday Night, il film di Jason Reitman dedicato all'esordio del celebre programma d'intrattenimento americano, nel doppio ruolo di Andy Kaufman e Jim Henson, al fianco di altre star del calibro di Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Dylan O'Brien, Lamorne Morris, Cooper Hoffman, Finn Wolfhard, J.K. Simmons e Willem Dafoe nel ruolo di David Tebet.