Succession, Brian Cox pensa che Logan sia morto troppo presto: 'Non è che si volevano liberare di me?'

In una delle prime interviste dopo la sua morte in Succession, Brian Cox commenta la fine toccata a Logan Roy e rilancia alcune sue fantasiose ipotesi.

La star di Succession, Brian Cox, ha commentato la decisione di uccidere il suo personaggio, il patriarca Logan Roy, nel terzo episodio della quarta e ultima stagione dello show ritenendo che, a suo parere, era troppo presto.

Succession 3: Brian Cox in una scena della serie

Nel corso di Amol Rajan Interviews, Brian Cox ha ammesso che secondo lui Logan Roy è morto "troppo presto" e che sarebbe stato più appropriato aspettare il quinto o sesto episodio della serie HBO:

"Alla fine ho accettato, ma mi sono sentito un po' rifiutato. Mi sono sentito come se, dopo tutto il lavoro che ho fatto, fossi finito come un auricolare sul tappeto di un aereo."

Come ha mantenuto il segreto Brian Cox?

Nell'intervista, Brian Cox parla anche di come sia riuscito a mantenere segreti i dettagli della morte del suo personaggio per così tanto tempo. L'attore inglese ha girato le scene del funerale più di un anno e mezzo fa, poi gli è stato detto che non gli era più richiesto di girare altre false scene di Logan al funerale, che avevano intenzione di usare per depistare i paparazzi. Dal momento che i media si sarebbero insospettiti se non fosse stato visto sul set, Cox ha rivelato di esserci andato di sua spontanea volontà durante le riprese del funerale in modo che sembrasse che Logan era ancora vivo.

Ma Cox non si è fermato, rilanciando l'idea che, tutto sommato, Logan potrebbe essere ancora vivo: "Se ci pensate, dal punto di vista di Logan, deve scoprire come si comporteranno i suoi figli quando morirà. Cosa succederà? E l'unico modo per farlo è fingere la sua morte, mentre in realtà sta osservando il caos che ne consegue. Ma non prendete la mia teoria per oro colato, è solo una mia supposizione".