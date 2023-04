Succession 4: il regista svela il finale alternativo allo scioccante terzo episodio

L'ultimo episodio della quarta stagione di Succession su HBO si è concluso in modo a dir poco scioccante per gli spettatori, ma a quanto pare esisteva una versione alternativa.

Da giorni ormai si parla del finale del terzo episodio di questa quarta e ultima stagione di Succession, che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta per il twist che mette in scena e che cambia le sorti della storia.

L'episodio vede infatti l'improvvisa morte del patriarca Logan Roy (Brian Cox) e le inevitabili conseguenze di questo evento. Nella scena finale, la macchina da presa si concentra sul figlio di Logan, Kendall (Jeremy Strong), che assiste sconvolto al trasporto del corpo del padre dall'aereo nel quale si trovava quando è avvenuto l'infarto fatale.

Tuttavia, il regista Mark Mylod ha dichiarato a Variety in una nuova intervista che hanno girato molte più sequenze dopo quel momento. Questi ha spiegato che nella versione inedita e più lunga: "[Kendall] si è avvicinato alla sua auto, al suo autista, mentre Roman tornava dall'aereo, e si sono scambiati uno sguardo prima che i due salissero sulle rispettive auto e queste si allontanassero".

Mylod ha proseguito: "Mentre le auto si allontanavano, la macchina da presa si spostava sull'ambulanza, che poi si allontanava. E tutti i veicoli - stranamente, come alla fine di Ocean's 11 - uscivano di scena, lasciandoci solo con questa pista vuota. Era molto potente".

Il regista ha poi raccontato che Jeremy Strong ha recitato diverse versioni della stessa scena in modo che i produttori potessero decidere quanto volevano che fosse emotivo nel montaggio finale: "Il personaggio di Jeremy, in alcune riprese, è davvero crollato emotivamente, in altre è stato più stoico. Abbiamo scelto la versione più stoica di lui. Ci sembrava avesse il giusto equilibrio", ha dichiarato.