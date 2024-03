SNL 1975: Nicholas Braun di Succession sarà Jim Henson nel film sul Saturday Night Live

Nicholas Braun, Tommy Dewey e Nicholas Podany sono entrati a far parte del cast del film SNL 1975 della Sony Pictures, diretto da Jason Reitman e basato sui retroscena reali dell'episodio inaugurale del Saturday Night Live.

Braun interpreterà Jim Henson, Dewey sarà Michael O'Donoghue e Podany interpreterà Billy Crystal. La sceneggiatura originale è di Reitman e Gil Kenan, duo già artefice del grande ritorno al cinema degli Acchiappafantasmi con Ghostbusters: Legacy; Kenan ha diretto recentemente Ghostbusters: Minaccia Glaciale, in arrivo nelle sale ad aprile.

SNL 1975, la storia

L'11 ottobre 1975, un nutrito gruppo di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione. SNL 1975 è la storia vera di ciò che accadde dietro le quinte quella sera, nei momenti che precedettero la prima messa in onda del Saturday Night Live della NBC. Il film racconta il caos e la magia di una rivoluzione che quasi non c'è stata, contando i minuti in tempo reale fino alle famigerate parole "Live from New York, it's Saturday Night!".

La sceneggiatura si basa su un'ampia serie di interviste condotte da Reitman e Kenan con tutti i membri ancora in vita del cast, gli scrittori e la troupe. Reitman, Kenan, Jason Blumenfeld, Erica Mills e Peter Rice sono anche i produttori.

Dove abbiamo visto le new entry

Braun è noto soprattutto per aver recitato nella serie drammatica Succession della HBO, per la quale ha ottenuto tre nomination agli Emmy e un Critics Choice Award. Al cinema, Braun ha recitato accanto a Emilia Jones in Cat Person, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2023. In seguito, Braun svilupperà, co-scriverà e produrrà One for the Road, una serie musical per la HBO.

Dewey ha interpretato il ruolo di protagonista nel film di Caroline Lindy Your Monster, recentemente presentato in anteprima al Sundance e di cui è anche produttore esecutivo. Conosciuto soprattutto per il suo ruolo di co-protagonista in Casual di Hulu, Dewey ha recitato anche nella serie Fox Pivoting, è apparso in Perry Mason e ha partecipato a The Mindy Project.

Jason Reitman racconterà il dietro le quinte della serata di apertura del Saturday Night Live

Tra i lavori di Podany figurano Hello Tomorrow! di Apple TV+ e il ruolo di Albus Potter a Broadway in Harry Potter and the Cursed Child. Prossimamente, interpreterà il ruolo di Mercuzio in Verona, con Jason Isaacs e Rebel Wilson.