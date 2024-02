SAG 2024: SAG Awards 2024: Oppenheimer domina incontrastato, a Succession e The Bear i premi per la tv

Cillian Murphy e Robert Downey Jr. si portano a casa i premi per le migliori interpretazioni in Oppenheimer, a Succession e The Bear i premi per la sezione tv.

Oppenheimer ha dominato la 30esima edizione degli Screen Actors Guild Awards portandosi a casa il premio per il miglior cast oltre ai due interpreti principali, Cillian Murphy, miglior protagonista, e Robert Downey Jr., miglior attore non protagonista. Un ulteriore consolidamento al ruolo di favorito agli Oscar per il biopic di Christopher Nolan.

Il cast di Oppenheimer premiato ai SAG Award

Il cast dell'acclamata serie HBO Succession ha conquistato il premio per la miglior ensemble in una serie drammatica dopo aver portato a termine con successo la stagione finale tra prese di potere familiare e pugnalate alle spalle, mentre la serie culinaria The Bear ha trionfato nella categoria miglior ensemble in una serie comica.

In vista degli Oscar

La star di Killers of the Flower Moon Lily Gladstone è stata nominata migliore attrice per la sua interpretazione di Mollie Kyle, una donna Osage che viene tradita dal marito e presa di mira per la sua fortuna come parte di un'elaborata cospirazione. Gladstone ha fatto la storia, diventando la prima attrice indigena a vincere il premio. "Portiamo empatia in un mondo che ne ha bisogno", ha detto ai suoi colleghi artisti, esortando gli attori nella stanza a "continuare a dire la vostra verità".

Da'Vine Joy Randolph, che ha collezionato quasi tutti i riconoscimenti principali in questa stagione di premi, ha aggiunto alla sua collezione il SAG Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la cuoca di una mensa scolastica in lutto in The Holdovers. "Per ogni attore là fuori che sta ancora aspettando dietro le quinte la sua occasione, lasciate che vi dica che la vostra vita può cambiare in un giorno", ha detto esortando, "Continuate così".

Il premio alla carriera a Barbra Streisand

La leggendaria cantante, attrice, produttrice e regista Barbra Streisand ha ricevuto il premio alla carriera del SAG. Salita sul palco sulle note del tema di Come eravamo, la diva ha ricordato i suoi esordi, quando era ragazzina e viveva con la sua famiglia in un modesto appartamento di Brooklyn, sognava Hollywood mentre mangiava un gelato al caffè e leggeva riviste di cinema.

"Non mi piaceva la realtà", ha detto. "Volevo essere nei film. Mia madre mi disse che avrei fatto meglio a imparare a scrivere a macchina invece di fare l'attrice. Ma non le ho dato retta".

La lista completa dei vincitori dei SAG Awards 2024

Film

Migliore Interpretazione di un attore protagonista

Cillian Murphy / J. Robert Oppenheimer - "Oppenheimer"

Migliore Interpretazione di un'attrice protagonista

Lily Gladstone / Mollie Burkhart - "Killers of the Flower Moon"

Migliore Interpretazione di un attore non protagonista

+ Robert Downey Jr / Lewis Strauss - "Oppenheimer"

Migliore Interpretazione di un'attrice non protagonista

Da'Vine Joy Randolph / Mary Lamb - "The Holdovers"

Migliore Interpretazione di un cast

Oppenheimer

Miniserie o film tv

Migliore interpretazione maschile

Steven Yeun / Danny Cho - "Beef - Lo scontro"

Migliore Interpretazione femminile Ali Wong / Amy Lau - "Beef - Lo scontro"

Serie tv Drammatiche

Migliore interpretazione attore protagonista

Pedro Pascal / Joel - "The Last of Us"

Migliore interpretazione attrice protagonista

Elizabeth Debicki / Princessa Diana - "The Crown"

Serie di genere comedy

Migliore interpretazione attore protagonista

Jeremy Allen White / Carmen "Carmy" Berzatto - "The Bear"

Migliore interpretazione di un'attrice protagonista

Ayo Edebiri / Sydney Adamu - "The Bear"

Miglior Cast in una serie drammatica

Succession

Miglior cast in una serie comedy

The Bear

Stunt

Migliore performance action degli stunt in un film

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1

Migliore performance action degli stunt in una serie

The Last of Us