Studio Ghibli: un cadavere è stato rinvenuto nella foresta di Totoro

L'iconica foresta de Il mio vicino Totoro, uno dei capolavori dello Studio Ghibli, torna alla ribalta dei media giapponesi stavolta non per motivi artistici bensì per il ritrovamento di un cadavere.

Un'immagine tratta dal film Il mio vicino Totoro

Secondo Sora News, i boschi di Tokorozawa nella Prefettura di Saitama sono al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un uomo privo di vita. Il creatore dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki si era innamorato di questa foresta incantata tanto da porla al centro del film Il mio vicino Totoro, ma quella che è ormai nota come Foresta di Totoro avrebbe ispirato anche qualcos'altro.

Qualche giorno fa un residente dell'area ha allertato le autorità dopo aver scoperto le ossa di uno scheletro sotto un mucchio di foglie mentre dava da mangiare ai gatti randagi. Dopo aver capito che le ossa in questione erano umane, l'uomo ha chiamato la polizia che al momento sarebbe impegnata nell'analisi dei resti per determinare l'identità del defunto e le cause della morte. Per il momento né Hayao Miyazaki né lo Studio Ghibli hanno commentato la vicenda.