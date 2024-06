Il mio vicino Totoro: l'edizione Steelbook Blu-ray + DVD del film di Hayao Miyazaki è in offerta su Amazon

Fra i film più iconici, ricordati e citati dello Studio Ghibli, al punto di averne fatto il proprio marchio di rinascimento e riconoscibilità, troviamo Il mio vicino Totoro. Questo lungometraggio d'animazione gode di un'immediatezza creativa che ha praticamente fatto la storia del settore, regalando una storia/fiaba che nessuno ha mai dimenticato del tutto, capace di toccare le corde più intime degli appassionati di tutte le età. In un lavoro del genere risulta facile scorgere alcune caratteristiche della poetica di Hayao Miyazaki e dei suoi animatori, facendone un vero e proprio modello di studio e confronto anche con tutti gli altri lavori che nel tempo hanno concretizzato lo spirito creativo di un autore praticamente immortale.

Partendo da una serie di riflessioni di questo tipo, abbiamo deciso di indicarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la versione Steelbook Blu-ray + DVD de Il mio vicino Totoro in offerta.

Il mio vicino Totoro, un film che ha fatto la storia

Uscito nel 1988, Il mio vicino Totoro è un film che tratta la storia di due sorelle, Satsuki e Mei, che si trasferiscono in una casa di campagna per essere più vicine alla madre malata, ricoverata in un ospedale nelle vicinanze, nel periodo degli anni '50. Le due bambine scoprono che la zona circostante è abitata da creature magiche, tra cui il maestoso e benevolo spirito della foresta chiamato Totoro. Totoro e le altre creature soprannaturali aiutano le sorelle a esplorare la natura e a superare le difficoltà della loro situazione familiare, trasformando il racconto in corso in una vera e propria rappresentazione affettuosa dell'infanzia, la bellezza della natura e il senso di meraviglia e magia.

