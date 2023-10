Il mio vicino Totoro: il Parco Ghibli proietterà il rarissimo corto sequel a novembre

A novembre il Parco Ghibli di Aichi proietterà per la prima volta il rarissimo corto Mei and the Cat Bus, sequel di Il mio vicino Totoro.

A novembre, per la prima volta, il parco a tema dello Studio Ghibli proietterà il raro corto Mei and the Cat Bus (Mei to Konekobasu), sequel di Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki. Conosciuto anche come Mei and the Baby Cat Bus, il corto, fino ad ora, è stato disponibile esclusivamente presso la sala di proiezione del Museo Ghibli. Si tratta di una rarissima occasione per tutti i visitatori del Parco Ghibli di Aichi, il parco tematico inaugurato nel 2022.

La trama

Mei and the Cat Bus è stato prodotto nel 2002, 14 anni dopo Il mio vicino Totoro, ed è una sorta di suo spin-off. In 13 minuti il corto racconta la storia di un baby Gattobus, l'autobus a forma di gatto che è tra i protagonisti del primo film di animazione, che diventa grande amico della piccola Mei. Insieme, i due amici intraprendono un'avventura notturna nella foresta durante la quale incontrano personaggi iconici come Totoro e tanti altri esseri fantastici, fino a giungere al cospetto del capo anziano dei gattobus. La storia è diretta dallo stesso Hayao Miyazaki con le musiche di Joe Hisaishi.