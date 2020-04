Studio Ghibli: gli sfondi per le videochiamate ispirati ai film di Hayao Miyazaki

I fan dei film animati dello studio Ghibli potranno ora usare gli sfondi ispirati ai film di Hayao Miyazaki per le proprie videochiamate.

Lo Studio Ghibli ha regalato ai propri fan degli sfondi che permetteranno di trasformare le proprie videochiamate e conferenze virtuali in un'esperienza unica e un po' poetica, trasportando con l'immaginazione nei mondi fantastici creati per i film del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki.

Le otto immagini sono tratte dai lungometraggi cult Nausicaa della valle del vento, Laputa - castello nel cielo, Principessa Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera, Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento e La Storia della Principessa Splendente.

Gli sfondi riassumono alla perfezione l'atmosfera dei lungometraggi creati da Hayao Miyazaki tanto amati dai fan dei progetti dello Studio Ghibli che potranno quindi rendere le proprie chiamate e conferenze effettuate su Zoom o con altre applicazioni simili davvero indimenticabili anche per i propri interlocutori.

Le otto immagini mostrano così alberi in fiore, creature fantastiche, città e simboli che manterranno viva l'immaginazione e alto il morale a chi le utilizzerà durante questo complicato periodo che ha non poche conseguenze sulla vita privata e professionale delle persone in ogni angolo del mondo.

Per chi volesse vedere, o riscoprire, i titoli dello Studio Ghibli basterà collegarsi a Netflix dove da alcune settimane sono presenti in catalogo innumerevoli titoli da non perdere.