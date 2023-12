Streghe, Holly Marie Combs: 'Alyssa Milano ha fatto licenziare Shannen Doherty'

La star di Streghe, Holly Marie Combs, è un fiume e rivela nuovi retroscena della rivalità tra le interpreti delle sorelle Halliwell indicando Alyssa Milano come vera colpevole del licenziamento di Shannen Doherty.

Un'immagine promozionale di Doherty, Milano e Combs

Intervistata nel podcast condotto dalla sua costar Shannen Doherty, Let's Be Clear, Holly Marie Combs ha ammesso che è stata Alyssa Milano a far licenziare Doherty dallo show dopo la terza stagione. Combs ha ricordato una conversazione avuta con il produttore Jonathan Levin: "Ha detto, 'Sai, siamo fondamentalmente in una posizione in cui è l'una o l'altra'. Alyssa ha minacciato di fare causa per ambiente di lavoro ostile, è andata dal terapista o dal mediatore aziendale, come accidenti si chiami, si è costruita un caso in cui documentava ogni volta che si sentiva a disagio sul set e per qualsiasi motivo, mentre tu ed io ci rifiutavamo di parlarle".

Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Shannen Doherty nell'episodio Il risveglio della serie Streghe

Shannen Doherty e Holly Marie Combs hanno rivelato i problemi avvenuti durante la seconda stagione di Streghe dovuti a conflitti caratteriali, gelosie e rivalità. Doherty ha spiegato di voler fare chiarezza sulla sua uscita dalla serie dichiarando: "Non penso che ci sia qualcuno sano di mente che lascerebbe uno show di successo che gli viene pagato una notevole somma di denaro a cui piace davvero lavorare. Come se l'avessi fatto per divertimento... Ricordo che i miei agenti mi guardarono in quel momento e dissero: 'No, no, no, la tua carriera non sopravvivrà a un altro licenziamento. Quindi diremo semplicemente che hai scelto di andartene'. Ricorda che ho iniziato a ridere, dicendo, 'Chi crederà che sono abbastanza pazza da lasciare una serie di successo?'"

L'attrice ammette di far fatica a ricordare i motivi di tensione che avrebbero irritato Alyssa Milano: "Ho passato l'anno successivo rivivendo tutto nel mio cervello, ho cercato quei momenti... non riuscivo a trovarli. Non ne abbiamo mai parlato, né privatamente né pubblicamente".