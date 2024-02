Streghe, Alyssa Milano: 'Non ho fatto licenziare Shannen Doherty'

La star di Streghe e interprete di Phoebe, Alyssa Milano, si difende dalla accuse delle ex colleghe della serie, Shannen Doherty e Holly Marie Combs, di aver fatto licenziare Doherty. Milano ha detto per la prima volta la sua sulla questione, prima durante un panel al MegaCon di Orlando e dopo commentando ulteriormente il fatto su Instagram.

Il panel

La Milano ha partecipato al MegaCon di Orlando il 2 febbraio, dove le è stato chiesto se fosse responsabile dell'uccisione del personaggio di Doherty nel finale della terza stagione dello show e di parlare delle voci diffuse dalle colloghe sui problemi avuti sul set.

Ecco la ripsosta di Alyssa Milano: "Sapevo che sarebbe emersa una domanda in proposito, in un modo o nell'altro. E voglio pensare molto bene a come risponderò, dirò semplicemente che sono triste. Non penso si tratti realmente che sono triste per me, la mia vita, o per come, oppure no, ha un effetto sulla mia vita. Sono principalmente triste per i fan. Sono triste per il fatto che uno show che ha significato così tanto per così tante persone sia stato rovinato da una tossicità che resiste ancora, quasi 25 anni dopo, e continua ad accadere. Sono triste che le persone non riescano ad andare oltre. Sono triste che non possiamo semplicemente celebrare il successo di uno show che ha significato così tanto per tutti noi. Ho lavorato super duramente negli ultimi 25 anni per guarire da tutti i miei traumi, e non solo da quello che ho vissuto durante le riprese, ma da tutti quelli affrontati. Ho lavorato realmente duramente per guarire perché capisco che le persone ferite, a loro volta, feriscono le persone e la mia intenzione è di essere una persona che ha superato il trauma e aiuta gli altri a fare lo stesso".

Il post su Instagram

In seguito Milano ha pubblicato su Instagram lo screenshot di un articolo di Deadline che riportava la sua risposta al panel, commentando ulteriormente la questine nella didascalia: "Non conosco nessun altro show che abbia avuto il successo che ha avuto Streghe in cui il cast parli ancora male di quell'esperienza un quarto di secolo dopo. È successo così tanto tempo fa che qualsiasi racconto su queste storie da parte di chiunque è solo revisionismo".

L'attrice ha continuato spiegando che tutto ciò che è accaduto sul set tra le donne è stato documentato. Era stato persino assunto un mediatore professionista sul set, nonostante fosse stato detto che Combs e Doherty non avrebbero partecipato alla mediazione. Era stato ingaggiato anche un "produttore babysitter", ha detto per indagare su tutte le denunce presentate dalle colleghe.

"Questo mediatore, dopo aver raccolto le testimonianze del cast e della troupe, ha raccomandato quali cambiamenti apportare per la continuazione dello show. Lo studio, Aaron Spelling e il network hanno deciso di proteggere il successo internazionale di Streghe. Non avevo il potere di far licenziare nessuno. Una volta che Shannen se n'è andata abbiamo avuto altre 5 stagioni di successo di cui sarò per sempre grata".

"Come sempre, auguro a Holly, Shannen e Rose McGowan, pace e serenità sia nella vita privata e in ambito professionale. Tutti noi abbiamo demoni più grandi da combattere", ha concluso l'attrice.