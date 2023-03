Shannen Doherty contro il sindacato attori: "Ho perso l'assicurazione sanitaria per curare il cancro"

Shannen Doherty ha chiesto alla presidente della SAG-AFTRA (il sindacato attori) Fran Drescher di modificare le regole di assistenza sanitaria del sindacato dopo aver perso la copertura assicurativa.

La star di Beverly Hills, 90210, che da anni lotta contro un cancro al quarto stadio, ha taggato la Drescher in un post su Instagram dove ha scritto: "Sono curiosa di sapere, per chi come me lavora da quando aveva 10 anni e ha pagato le quote alla @sagaftra, come mai quando non siamo in grado di lavorare per motivi di salute, il nostro sindacato ci abbandona?".

Shannen Doherty, che compirà 52 anni ad aprile, ha proseguito: "Penso che possiamo fare di meglio per tutti i nostri iscritti e credo che voi siate la persona giusta per farlo. L'assicurazione sanitaria non dovrebbe essere basata sul reddito annuale. È un contributo per tutta la vita. Io e molti altri abbiamo pagato una vita di quote per essere cancellati solo perché non soddisfiamo i vostri criteri attuali. Non è giusto".

Alla Doherty era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. Si è sottoposta a una mastectomia singola e a un trattamento di chemioterapia e radiazioni, e il cancro è entrato in remissione nel 2017. Ma nel 2020 l'attrice ha rivelato che il cancro era tornato e si era diffuso in altre parti del corpo. Quell'anno Doherty ha dichiarato a Elle di "essere ancora piena di vita" e di avere intenzione di vivere "altri 10 o 15 anni".