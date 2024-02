Streghe, Shannen Doherty replica ad Alyssa Milano: 'Nelle mie condizioni di salute voglio la verità'

Shannen Doherty non le manda a dire e replica alle dichiarazioni di Alyssa Milano sul suo licenziamento da Streghe ricordando che ciò che conta per lei adesso è la verità.

Shannen Doherty tratteneva a stento le lacrime commentando le recenti dichiarazioni di Alyssa Milano sul suo licenziamento dalla serie Streghe. Durante un panel accanto alle co-protagoniste di Streghe Holly Marie Combs e Rose McGowan al MegaCon Orlando di domenica (via EW), Doherty ha parlato delle affermazioni fatte nel corso del suo podcast Let's Be Clear, in cui affermava che Alyssa Milano ha giocato un ruolo ruolo fondamentale nel suo licenziamento dalla serie fantasy.

Shennan Doherty, Alyssa Milano e Holly Marie Combs in una scena ddell'episodio Proposta di matrimonio della serie TV Streghe

"Holly e io non siamo state cattive nel podcast", ha detto Shannen Doherty. "In effetti, abbiamo escluso i dettagli che avrebbero causato maggior dramma. Abbiamo semplicemente detto la verità perché la verità conta davvero. Ma volevamo provare a salvare voi, fan, dal crepacuore per quanto umanamente possibile".

Doherty, in cura per un tumore allo stadio 4, ha proseguito: "A questo punto della mia vita con la mia diagnosi - mi scuso se comincio a piangere - con la lotta contro una malattia orribile ogni giorno della mia vita, è incredibilmente importante per me che la verità venga effettivamente detta invece della narrativa che gli altri hanno diffuso per me. Io e Holly abbiamo detto le nostre verità. Non sta accadendo alcun revisionismo".

I conflitti nel cast di Streghe

Un'immagine promozionale del trio: Holly Marie Combs, Shannen Doherty e Alyssa Milano

Shannen Doherty era un membro del cast originale di Streghe insieme ad Alyssa Milano e Holly Marie Combs, ma il suo personaggio, Prue Haliwell, è stato ucciso dopo tre stagioni e sostituito da Paige, interpretata da Rose McGowan.

A dicembre, nel podcast Let's Be Clear di Doherty, lei e Combs hanno rivelato che Doherty era stato licenziato a causa di un presunto ultimatum che la loro co-protagonista Alyssa Milano aveva dato ai produttori. Secondo Combs, il produttore di Streghe Jonathan Levin una volta le aveva accennato all'ultimatum di Milano.

"Ha detto, 'Sai, siamo fondamentalmente in una posizione in cui è l'una o l'altra. Ci è stato detto da Alyssa 'O me o Shannen', ha minacciato di farci causa per un ambiente di lavoro ostile" ha svelato Holly Marie Combs, aggiungendo che Alyssa Milano "ha costruito un caso utilizzando un mediatore per documentare ogni volta in cui si è sentita a disagio sul set". Alyssa Milano ha negato le accuse in questione.