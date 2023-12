Streghe: Holly Marie Combs ricattata per rimanere nello show

La star di Streghe Holly Marie Combs, che ha interpretato Piper nell'iconico show, ha rivelato di essere stata ricattata per rimanere nella serie tv in seguito al presunto licenziamento della co-star Shannen Doherty avvenuto dopo la terza stagione.

Durante il podcast Let's Be Clear With Shannen Doherty, Combs ha raccontato di essere stata ricattata dal produttore Jonathan Levin quando aveva cercato di lasciare lo show dopo l'uscita di Doherty. L'attrice ha spiegato di essersi trovata in una situazione per lei molto "scomoda" e "imbarazzante".

"Era una situazione terribilmente scomoda per me perché non volevo continuare lo show senza Doherty. I rapporti con Alyssa Milano (Phoebe) non andavano per il meglio e lei aveva minacciato di farci causa per ambiente di lavoro ostile. A quel punto Streghe non era uno spettacolo che volevo continuare a fare senza Shannen e lei non voleva farlo senza di me. Dopo il suo licenziamento mi hanno costretta a tornare ma io non volevo avere più niente a che fare con lo show. Alla fine ho lavorato per più ore con la paga più bassa perché semplicemente non chiedevo aumenti, non volevo essere ulteriormente tagliata fuori dal budget", ha detto Combs.

Streghe, Holly Marie Combs spiega perché si rifiutava di indossare un reggiseno sul set

Perché Shannen Doherty ha lasciato Charmed dopo la terza stagione?

Recentemente Shannen Doherty e Holly Marie Combs hanno raccontato i problemi avvenuti durante le riprese della seconda stagione di Streghe e il clima di tensione che vigeva tra le protagoniste sul set.

In particolare, ha fatto e continua a fare molto discutere la reale motivazione dell'uscita dalla serie di Doherty che interpretava Prue, una delle tre sorelle protagoniste. Il suo personaggio venne cancellato dopo la terza stagione e all'epoca Doherty rivelò di aver lasciato lo show di sua iniziativa. Recentemente però l'attrice ha fatto chiarezza sulla sua uscita dichiarando: "Non penso che ci sia qualcuno sano di mente che lascerebbe uno show di successo che gli viene pagato una notevole somma di denaro a cui piace davvero lavorare. Come se l'avessi fatto per divertimento... Ricordo che i miei agenti mi guardarono in quel momento e dissero: 'No, no, no, la tua carriera non sopravvivrà a un altro licenziamento. Quindi diremo semplicemente che hai scelto di andartene'. Ricorda che ho iniziato a ridere, dicendo, 'Chi crederà che sono abbastanza pazza da lasciare una serie di successo?'".

Ad oggi non è chiaro cosa abbia scatenato la faida. Secondo Combs e Doherty il licenziamento avvenne a causa della presunta minaccia da parte della loro co-star Milano di sporgere causa per ambiente ostile sul set. Resta da vedere se Milano o il produttore Levin risponderanno pubblicamente alle accuse di Combs e Doherty su Streghe.