Streghe: Shannen Doherty e Holly Marie Combs svelano i problemi avvenuti durante la stagione 2

L'atmosfera sul set della serie Streghe ha iniziato ad essere molto tesa durante la seconda stagione e Shannen Doherty e Holly Marie Combs hanno parlato di quanto accaduto.

Le due attrici hanno condiviso alcuni aneddoti riguardanti il periodo che ha portato all'uscita di scena di Prue durante un nuovo episodio del podcast Let's Be Clear.

Una competizione dietro le quinte

Un'immagine delle sorelle Halliwell: Doherty, Milano e Combs

Shannen Doherty ha offerto il suo punto di vista riguardante gli attriti sul set di Streghe con Alyssa Milano facendo un paragone con quanto accaduto durante le riprese di Beverly Hills, 90210 quando una copertina di Rolling Stone aveva causato molti commenti da parte delle sue colleghe: "La competitività stava accadendo di nuovo. Non sto dicendo con Holly, ma tra me e Alyssa. C'è stata una mancanza di sostegno al femminile. Ho avuto la stessa addetta stampa per non so quanto tempo, Leslie Sloane, e potrebbe venire nel podcast e dire 'A Shannen non è mai importato nulla che un'altra persona finisse in copertina'. Non era semplicemente nelle mie corde...".

Holly Marie Combs aveva avuto un serio problema medico e Alyssa Milano e sua madre avrebbero impedito di fare visita all'amica dopo la sua operazione. Shannen, a causa delle esperienze vissute con i problemi di salute del padre, ha aggiunto: "Gli ospedali mi spaventavano a morte e ho aspettato 23 ore dopo il tuo intervento per venire, e non è stato nemmeno facile entrare. Mi era stato detto da Alyssa e sua madre che non potevo farlo. Stavano impedendo alle persone di vederti. All'epoca non lo sapevi. Mi ricordo che mi hai scritto dicendo: 'Ehi, verrai a trovarmi?'. Ho sentito il tuo dolore causato dalla sensazione che ti avessi abbandonata, ma anche la rabbia per una situazione in cui non mi permettevano di vederti". Doherty ha ribadito che la famiglia della collega stava causando dei problemi, situazione che è proseguita per tutte le riprese: "Penso di aver pianto ogni notte durante la realizzazione della stagione 2".

Il punto di vista di Holly

Combs ha spiegato che dietro le quinte della serie stavano accadendo molte cose e, non avendo una grande famiglia, quando quella di Alyssa era intervenuta, "praticamente adottandola", era stata in un certo conquistata. L'interprete di Piper in Streghe ha voluto chiarire: "Volevo che tutti andassero d'accordo. Volevo che la serie avesse successo. Non c'erano angeli. Non c'erano demoni. Abbiamo tutti avuto delle giornate storte e alcune positive. Avremmo tutti potuto comportarci meglio in certi momenti. Ma c'è stata una mancanza di consapevolezza di un contesto più grande legato all'essere grate di avere un lavoro, e di avere non solo la possibilità di fare qualcosa che ci piaceva, ma di essere anche in una posizione di potere per farlo. Non era qualcosa che accadeva facilmente, normalmente o abitualmente".