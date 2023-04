Stranger Things: la storia delle origini di Eddie Munson narrata in un libro

I fan di Stranger Things impazziti per il personaggio di Eddie Munson, che ha debuttato nella quarta stagione, potranno scoprire di più sul suo passato grazie a un libro prequel dedicato alla sua storia delle origini.

Scritto da Caitlin Schneiderhan, Stranger Things: Flight of Icarus sarà ambientato nel 1984, due anni prima degli eventi della quarta stagione di Stranger Things.

Secondo Entertainment Weekly, la trama del libro ruoterà attorno a Eddie e al suo incontro con un produttore musicale di nome Paige. Affetto da un disperato bisogno di soldi per realizzare i suoi sogni, Eddie viene coinvolto nei loschi affari di suo padre.

Schneiderhan, che fa parte del team di sceneggiatori alle prese con la quinta e ultima stagione della seriie Netflix, ha confessato a Entertainment Weekly la sua eccitazione nel condividere una nuova parte del viaggio di Eddie con i fan dello show:

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

"Sono così entusiasta che i fan lo accompagnino nel suo viaggio per diventare un eroe, per sperimentare le decisioni disordinate e scomode che lo hanno portato a diventare il coraggioso disadattato che tutti conosciamo e amiamo. Eddie è sempre immancabilmente se stesso, questo ce lo rende irresistibile. In più incoraggia le persone intorno a lui a fare come lui. Chi non vorrebbe essere suo amico?".

Pubblicato da Penguin Random House, Stranger Things: Flight of Icarus arriverà sugli scaffali delle librerie americane il 31 ottobre.