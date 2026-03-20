Stranger Things: Netflix conferma la svolta epocale che rivoluziona la fruizione dello show

Il regalo di Natale (da fare e da ricevere) per i fan più accaniti della serie dei record che si è conclusa dopo cinque stagioni arriva da Netflix.

Anche la politica di Netflix si adegua ai gusti dei fan. Dopo cinque gloriose stagioni concluse da un lungo episodio speciale lanciato in streaming il 1° gennaio 2026, Stranger Things ha detto addio ai fan. Ma quello della serie che ha lanciato la carriera di Millie Bobby Brown e dei suoi giovani colleghi è più un arrivederci, a quanto pare. Sì, perché la serie sarà disponibile in formato fisico per la gioia dei collezionisti.

Arrow Films e Netflix hanno stretto un accordo per commercializzare Stranger Things: La serie completa in Blu-ray e 4K UHD, e il cofanetto è già disponibile per il preordine in Inghilterra, Usa e Canada.

Millie Bobby Brown nei panni di Unidici nella prima stagione di Stranger Things

Quando sarà disponibile l'edizione fisica di Stranger Things

Il cofanetto di Stranger Things sarà composto da 25 dischi. Secondo quanto annunciato, l'edizione home video, che includerà tutti gli episodi delle cinque stagioni della serie di successo, verrà commercializzata il 27 luglio nel Regno Unito e il 28 luglio negli Stati Uniti e in Canada. La collezione sarà disponibile presso tutti i principali rivenditori, sia fisici che online.

Saranno inoltre disponibili per l'acquisto edizioni speciali e deluxe di Stranger Things: La serie completa, con contenuti bonus esclusivi come bloopers, interviste al cast e alla troupe e uno sguardo dietro le quinte. L'edizione deluxe includerà anche illustrazioni inedite, un artbook di 148 pagine, cartoline artistiche esclusive, una toppa e dei dadi dell'Hellfire Club, poster fronte-retro per ogni stagione e altri gadget specifici di Stranger Things.

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Quanto costeranno i cofanetti di Stranger Things?

Alcune delle prime stagioni di Stranger Things erano già state pubblicate in formato fisico, ma questa è la prima volta che l'intera serie viene pubblicata in un unico, grande cofanetto definitivo. Ed è il sogno dei creatori della serie, i fratelli Duffer.

"Abbiamo sempre sognato che Stranger Things potesse essere posseduta nella sua totalità", hanno dichiarato i fratelli Duffer in un comunicato stampa. "Non solo come cofanetto da collezione, ma come un modo per preservare la serie per i decenni a venire."

L'edizione deluxe del cofanetto, con tutti i piccoli extra, è venduta al prezzo di 230 dollari in 4K e 215 dollari in Blu-ray. L'edizione speciale, meno esclusiva dell'edizione deluxe, è venduta al prezzo di 180 dollari in 4K e 200 dollari in Blu-ray.

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Tutti gli extra disponibili nell'edizione home video

Ecco un riepilogo degli extra che i fan potranno trovare nel cofanetto (l'asterico indica i contenuti disponibili solo nell'edizione deluxe).

Presentazione in Blu-ray ad alta definizione (1080p) / Ultra HD Blu-ray 4K (2160p) di tutti i quarantadue episodi distribuiti su cinque stagioni e venticinque dischi

Audio originale DTS-HD MA 5.1 surround e stereo per tutti gli episodi, più Dolby Atmos per le stagioni 4 e 5

Sottotitoli in inglese opzionali per non udenti e ipoacusici

Tracce audio descrittive opzionali

Confezione deluxe con una nuovissima grafica avvolgente realizzata da Juan Ramos*

Interviste con il cast e la troupe

Contenuti speciali dietro le quinte

Tour dei set

Papere sul set

Moneta-gettone in lega di zinco del Palace Arcade*

Toppa autoadesiva dell'Hellfire Club*

Dado d20 esclusivo dell'Hellfire Club*

Venticinque cartoline artistiche da tutte e cinque le stagioni*

Cinque poster a doppia faccia con illustrazioni originali di Kyle Lambert*

Custodie reversibili con illustrazioni inedite di Juan Ramos e illustrazioni originali di Kyle Lambert*

Mappa pieghevole di Hawkins*

Artbook di 148 pagine con rilegatura perfetta, contenente bozzetti originali, concept art, storyboard e nuovi scritti sulla realizzazione della serie a cura dei fratelli Duffer, Shawn Levy, Andrew Stanton, Kyle Dixon e altri*

Stranger Things resterà disponibile in streaming su Netflix?

Stranger Things 5: una scena della serie Netflix

Da quanto ne sappiamo finora, Stranger Things è destinata a rimanere per sempre nel catalogo di Netflix, ma vi sono precedenti preoccupanti. Westworld era considerata una delle serie di fantascienza più importanti di HBO, ma nel 2022 è stata improvvisamente rimossa dalla piattaforma HBO Max. Per chi non vuole correre rischi, queste edizioni home video rappresentano il merchandising definitivo per i fan di Stranger Things, essendo la prima collezione completa in formato fisico.

Dean Lawson, Direttore Vendite e Marketing di Arrow Films, ha dichiarato: "Collaborare con il team di Netflix e i fratelli Duffer per portare ai fan l'edizione fisica definitiva di Stranger Things è stato un progetto fenomenale per Arrow. La serie ha un'influenza e una portata colossali, è amata in tutto il mondo, ha trasceso le generazioni ed è stata parte integrante del dibattito culturale per quasi 10 anni. Noi di Arrow siamo entusiasti di aver contribuito a portare questa serie iconica in formato fisico e crediamo di aver creato un cofanetto che i fan saranno felici di possedere, ricco di contenuti speciali, curiosità e cimeli del mondo di Stranger Things".