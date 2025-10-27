Stranger Things: le foto di Joe Keery a un matrimonio con un look ispirato alla serie diventano virali

L'interprete di Steve nella serie creata dai fratelli Duffer ha sorpreso e divertito i suoi fan durante le nozze di una coppia di amici.

I primi 4 episodi della stagione 5 di Stranger Things arriveranno su Netflix il 26 novembre, ma Joe Keery è riuscito a conquistare l'attenzione dei fan grazie al look ispirato alla serie sfoggiato durante il matrimonio di una coppia di amici.

Su internet sono infatti diventate virali le foto che mostrano l'attore mentre è impegnato a celebrare le nozze grazie alla decisione di indossare uno dei costumi usati sul set.

Le foto diventati virali

L'interprete di Steve Harrington nella serie Stranger Things è infatti stato immortalato durante il matrimonio mentre indossava la divisa di Scoops Ahoy, la gelateria in cui il suo personaggio lavora nella storia ideata dai fratelli Duffer.

Joe Keery, che aveva scherzato sul suo 'legame' con il gelato anche durante una nostra intervista, stava partecipando alle nozze dei suoi cari amici Matt Williams e Veronica Capaldi e non ha esitato a calarsi nuovamente nei panni del giovane che, negli anni '80, è alle prese con eventi sovrannaturali e tipici di ogni teenager.

Ecco uno degli scatti:

La reazione dei fan è stata esilarante, tra chi si è chiesto online come si può chiedere a Joe di celebrare la propria unione e chi sostiene sia un amico incredibile, sottolineando 'Scommetto che la cerimonia è stata piena di risate e frasi memorabili. Una vera icona'.

L'apparizione della divisa di Scoops Ahoy nelle immagini del lieto evento sembra aver divertito tutti i fan dello show, non solo di chi ha assistito alla cerimonia.

Cosa accadrà a Steve nella stagione 5?

Per ora il destino di Steve nella serie Stranger Things non è ancora stato svelato e nemmeno se ci sarà l'occasione di rivedere il giovane nella suo simpatico look ispirato alle uniformi dell'equipaggio di qualche imbarcazione. Il cast e i creatori stanno infatti cercando di mantenere il segreto fino all'epico finale che, come è stato svelato alcuni giorni fa, arriverà anche nelle sale cinematografiche.

Netflix ha infatti confermato che chi lo desidera potrà vivere un'esperienza davvero unica e memorabile assistendo alla conclusione della storia degli abitanti di Hawkins sul grande schermo.