Stranger Things, David Harbour: "Credevo che Hopper sarebbe morto nella prima stagione"

Mentre si avvicina l'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, David Harbour si dice ancora stupito che il suo personaggio, lo Sceriffo di Hawkins Hopper, sia arrivato fino a questo punto.

Il candidato al Golden Globe comprende perfettamente i dubbi dei fan, che erano scettici sul ritorno di Jim Hopper per la quarta stagione dopo ciò che gli era stato riservato nel finale della terza stagione.

"Penso che fossero semplicemente affascinati dalla bellezza del momento della sua morte", ha detto a GQ UK. "È stato così toccante che credo quasi non volessero che fosse vivo."

Nel finale della terza stagione, lo sceriffo Hopper sembra morire in un'esplosione catastrofica mentre sta cercando di chiudere il portale segreto nel Sottosopra che i russi hanno aperto sotto lo Starcourt Mall. Ma all'inizio della quarta stagione lo ritroviamo vivo e vegeto detenuto in un campo di prigionia russo dopo essere sopravvissuto all'esplosione.

David Harbour era, però, convinto che Hopper sarebbe morto suicida nella prima stagione dopo che è stato rivelato che sua figlia era morta di cancro e lui si era dato la colpa per la sua esposizione all'agente Orange durante la guerra del Vietnam.

"Ero convinto che la prima stagione si sarebbe dovuta concludere con Hopper morto suicida" ha detto. "Per me era l'unico modo in cui Hopper avrebbe potuto chiedere scusa a sua figlia".

Un primo piano di David Harbour nei panni di Jim Hopper

Cosa ci attende in Stranger Things 5?

Con la quinta stagione in arrivo su Netflix nei prossimi mesi, i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, avevano anticipato a gennaio che l'ultima stagione avrebbe avuto un respiro cinematografico.

"Abbiamo trascorso un anno intero a filmare questa stagione. Alla fine, avevamo catturato oltre 650 ore di girato", ha rivelato Ross Duffer. "Quindi, inutile dirlo, questa è la nostra stagione più grande e ambiziosa finora. È come se fossero otto film".

A rincarare la dose è intervenuto Noah Snapp, interprete di Will Byers, anticipando un finale 'devastante'.

"Penso che le persone saranno realmente devastate. Nonostante sia stato triste, sono così elettrizzato all'idea di scoprire la reazione del mondo alla visione del finale perché piangeranno tutti, sarà triste".

L'attore ha quindi aggiunto: "Non voglio essere così negativo, sarà una stagione realmente grandiosa e le persone la ameranno".