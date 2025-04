Stranger Things 5: Noah Schnapp anticipa che il finale sarà 'devastante'

Noah Schnapp ha parlato del finale della serie Stranger Things, in arrivo dopo 5 stagioni, e i fan sembrano destinati a vivere un'esperienza emotivamente impegnativa.

L'interprete di Will Byers ha infatti sostenuto che l'epilogo della storia che si svolge a Hawkins sarà 'devastante'.

Un addio emozionante

Le dichiarazioni sono state compiute in occasione di una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter sul red carpet del debutto a Broadway dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, arrivato negli Stati Uniti dopo il successo ottenuto a Londra.

Noah Schnapp, spiegando quale pensa sarà la reazione dei fan alla fine di Stranger Things, ha dichiarato: "Penso che le persone saranno realmente devastate. Nonostante sia stato triste, sono così elettrizzato all'idea di scoprire la reazione del mondo alla visione del finale perché piangeranno tutti, sarà triste".

L'interprete di Will ha quindi aggiunto: "Non voglio essere così negativo, sarà una stagione realmente grandiosa e le persone la ameranno".

Il co-creatore Ross Duffer ha invece descritto la quinta stagione come "la fine di un lungo viaggio, per tutte le persone che hanno realizzato lo show e anche per questi personaggi". Lo sceneggiatore ha assicurato che gli episodi saranno 'elettrizzanti' e i protagonisti saranno subito in azione, fin dal primo episodio inedito.

La fine di un lungo percorso

Duffer ha confermato l'anticipazione di Schnapp ribadendo: "Penso che alla fine, almeno lo spero, sia la nostra stagione più emozionante. L'obiettivo di quegli ultimi episodi è di colpire emotivamente piuttosto fortemente perché, sotto molti aspetti, si tratta della fine di questo viaggio che abbiamo affrontato tutti e inoltre è la fine dell'infanzia".

I fan dovranno attendere per scoprire cosa accadrà nel mondo di Hawkins dopo i drammatici eventi con cui si è conclusa la quarta stagione. Tra gli elementi ancora in sospeso c'è ad esempio il destino di Max, ancora in coma dopo lo scontro con Vecna.