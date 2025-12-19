Stranger Things: David Harbour assente dall'evento finale a NY in seguito a "strani comportamenti"

Non è passata inosservata l'assenza di David Harbour dalle celebrazioni per il gran finale di Stranger Things a seguito di segnalazioni di comportamenti irregolari.

L'attore, 50 anni, avrebbe dovuto partecipare alla celebrazione della stagione finale di Stranger Things tenutasi poche ore fa presso il Paley Center di New York City, ma all'ultimo momento è stato annunciato che non sarebbe riuscito a partecipare, ufficialmente a causa di un "conflitto di impegni".

L'assenza di David arriva dopo la segnalazione di un comportamento bizzarro tenuto dall'attore a Encinitas, in California, come riportato da TMZ. Mentre si trovava nel gastropub Encinitas Ale House, Harbour si sarebbe impossessato del cappello di un uomo per poi fuggire via. La cena è stata ripresa da un video in cui si vede l'attore che si guarda alle spalle e urla: "Dai, amico, cazzo, prendimi!".

Un cliente appare dietro di lui, alzando le mani esasperato ed esclamando: "Che cazzo ti ho fatto, amico?". Pochi istanti dopo, un gruppo di persone, che sembravano conoscere l'uomo a cui è stato rubato il cappello, esce dal bar per vedere cosa sta succedendo. Poi si sente una voce femminile che implora: "Non litigate!", mentre l'uomo torna al bar con il suo cappello. A quanto pare dopo la restituzione del cappello i due avrebbero preso strade separate, chiudendo l'episodio senza conseguenze.

Le star celebrano la fine di Stranger Things

Le foto e i video della Stranger Things: The Final Season Celebration al Paley Museum rimbalzati sui social media mostrano i fratelli Duffer circondati dalle star Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Maya Hawke, Natalia Dyer e Charlie Heaton, tra gli altri, eleganti e sorridenti. Oltre a David Harbour, anche Millie Bobby Brown non ha partecipato all'evento perché reduce da un infortunio al braccio.

Potete approfondire gli eventi dei primi quattro episodi della quinta e ultima stagione attraverso la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5 in attesa del volume 2, in arrivo su Netflix il 26 dicembre, e del gran finale, previsto per il 1° gennaio 2026.