Stranger Things, Millie Bobby Brown dopo le accuse a David Harbour: "La nostra amicizia è la priorità"

Ad inizio novembre erano emerse diverse voci su una presunta denuncia che sarebbe stata presentata da Millie Bobby Brown contro la sua co-star in Stranger Things David Harbour.

I rumor sostenevano che Harbour fosse stato al centro di un'indagine interna dopo che la sua collega di set aveva presentato la denuncia contro di lui per molestie e bullismo prima delle riprese della quinta e ultima stagione della serie.

Millie Bobby Brown conferma l'amicizia con David Harbour

Pochi giorni dopo le star hanno sorpreso tutti posando sorridenti davanti ai fotografi sul red carpet della première della quinta stagione. Nel corso di una recente intervista, a Millie Bobby Brown è stato chiesto perché si siano mostrati in pubblico felici e sorridenti nonostante le voci sulle accuse.

"Lo stiamo facendo da 10 anni" ha risposto Brown "Voglio dire, siamo sempre stati uniti in questo. Amiamo questa serie con tutto ciò che abbiamo, e diamo valore alla nostra amicizia più di ogni altra cosa".

Primo piano di Millie Bobby Brown in Stranger Things 5

Secondo il report, la denuncia di Brown conteneva "pagine e pagine di accuse" nei confronti di Harbour ma nessuna di natura sessuale, e l'inchiesta sarebbe andata avanti per diversi mesi. L'esito dell'indagine interna non è noto ma l'attrice sarebbe stata accompagnata sul set della quinta stagione da un suo rappresentante: "Penso che alcune delle scene preferite del pubblico con Undici siano quelle tra Undi e (Hopper), quindi sono davvero entusiasta che tutto ciò arrivi di nuovo sullo schermo" ha aggiunto l'attrice.

Il commento dei fratelli Duffer sulla denuncia

Nel corso della première di Los Angeles la domanda sulla presunta denuncia è stata fatta anche ai fratelli Duffer: "Ovviamente, capirete che non posso entrare nei dettagli delle questioni personali sul set, ma posso dire che facciamo questo lavoro da 10 anni con questo cast, e a questo punto sono una famiglia, e teniamo profondamente a loro. Quindi, niente è più importante che avere un set in cui tutti si sentano al sicuro e felici" ha dichiarato Ross Duffer.

La prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things è diponibile da oggi, giovedì 27 novembre, su Netflix.