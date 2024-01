Stranger Things 5, Argyle di Eduardo Franco non tornerà nella nuova stagione: 'Non mi hanno mai chiamato'

Argyle, il personaggio interpretato da Eduardo Franco, non tornerà nella quinta stagione di Stranger Things, a confermarlo è stato l'attore stesso durante una recente intervista allo Steve Varley Show. Già a inizio settimana i fan avevano notato che l'interprete di Argyle era assente nella foto del cast pubblicata in occasione dell'annuncio di inizio produzione della nuova stagione.

Sebbene non siano stati annunciati dettagli ufficiali sul casting, l'attore, rispondendo a una domanda dell'intervistatore riguardante il suo ritorno in Stranger Things, ha confermato che non riprenderà il ruolo. "Fa piacere che certi fan se ne siano preoccupati, ma non ho ricevuto nessuna telefonata, quindi si, penso sia tutto", ha detto Franco.

Argyle si è aggiunto al cast nella quarta stagione di Stranger Things nelle scene ambientate in California. Il fattorino di Surfer Boy Pizza e migliore amico di Jonathan Byers (Charlie Heaton) è rapidamente diventato uno dei preferiti dai fan per il suo comportamento rilassato e divertente.

Non sappiamo ancora molto sulla trama della quinta stagione di Stranger Things. Recentemente sono stati diffusi l'incipit del primo episodio, e delle foto dal set che mostrano la tomba vandalizzata di Eddie Munson. La quinta stagione è stata annunciata come il canto del cigno di Stranger Things, ma sono in cantiere altri progetti legati al suo universo, tra cui: Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e una serie spinoff animata senza titolo.