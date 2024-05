Adorazione: Netflix svela le prime immagini della serie italiana tra Twin Peaks e Euphoria

In un nuovo post condiviso sui social, Netflix ha svelato le prime immagini di Adorazione, serie tratta dal romanzo di Alice Urciuolo e la cui storia sembra riecheggiare il thriller in stile I segreti di Twin Peaks e alcuni temi della recente Euphoria.

Adorazione è diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria, per una produzione Picomedia.

Nel cast della serie composta da sei episodi Noemi Magagnini (Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Max Mazzotta (Ricotta). Con Mario Sgueglia (Andrea) e Ilenia Pastorelli (Enza).

Adorazione: i personaggi della nuova serie italiana Netflix

Cosa racconta la serie?

Di seguito la sinossi del romanzo riportata su Amazon: A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo dell'Agro Pontino, la giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un'adolescenza normale. Nell'arco di un'estate afosa, vissuta fra le architetture metafisiche di Pontinia e di Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si intrecciano i loro destini.

C'è Diana, con la sua voglia sulla gamba che la rende tanto insicura, e c'è la sua migliore amica Vera, che sembra invece non aver paura di niente. Ci sono Giorgio, il fratello di Vera, che era innamorato di Elena e non lo ha mai detto a nessuno, e Vanessa, cugina di Giorgio e Vera e migliore amica di Elena. Intorno a loro una comunità ancora regolata nel profondo da valori patriarcali perfettamente interiorizzati, una comunità dove le famiglie sono spesso tenute insieme solo dall'ipocrisia e dal silenzio.

Le ragazze e i ragazzi dovranno così crescere, perdersi e ritrovarsi da soli. Faranno i conti con il vuoto e la passione, l'insicurezza e l'ansia, l'accettazione e l'affermazione di sé. La morte di Elena assumerà per ognuno un significato diverso, e per ognuno si sovrapporrà alla propria storia personale, a un'educazione sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui l'amore, la tenerezza e il desiderio si mescolano alla sopraffazione, all'umiliazione e alla vergogna.