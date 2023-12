Stranger Things 5 sarà 'come la prima stagione, ma sotto steroidi': ecco quando inizieranno le riprese

I fan di Stranger Things non vedono l'ora di tornare dalle parti di Hawkins e del Sottosopra per l'atto conclusivo della serie televisiva disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. La quinta stagione chiuderà il cerchio dopo una crescita esponenziale della narrazione nei primi quattro cicli di episodi. Come un cerchio che si chiude, la trama della quinta stagione rispecchierà quella della prima, come ha specificato Matt Duffer al Guardian.

"Questa stagione è come se fosse la stagione uno con gli steroidi. È la più grande in assoluto in termini di scala, ma è stata davvero divertente, perché tutti sono di nuovo insieme a Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono di più, in linea con quanto accadeva nella prima stagione. E sì, potrebbero esserci degli spin-off ma le storie di Undici, Dustin, Lucas e Hopper finiscono qui".

Spin-off animato

Ma quando inizieranno le riprese della quinta stagione? Gli autori hanno lasciato trapelare che il primo ciak avverrà tra il 5 e l'8 gennaio, senza indicare la data definitiva dell'inizio dei lavori. Ma all'orizzonte c'è un altro spin-off, questa volta animato, ispirato ai cartoni animati d'epoca:"Abbiamo sempre sognato uno Stranger Things animato nel solco dei cartoni animati del sabato mattina che amavamo crescendo e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente entusiasmante. Non potremmo essere più colpiti da ciò che Eric Robles e il suo team hanno creato: gli script e le illustrazioni sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi. L'avventura continua!" hanno scritto i Duffer in una nota.

La quinta stagione di Stranger Things dovrebbe sbarcare su Netflix nel 2024.