Stranger Things 5: la tomba di Eddie Munson vandalizzata nelle foto dal set

La lavorazione di Stranger Things 5 è in corso e nuove foto dal set forniscono alcune intriganti anticipazioni dei nuovi episodi mostrando Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) intento a far visita alla tomba vandalizzata di Eddie Munson.

Le foto dal set mostrano Dustin con una maglietta dell'Hellfire Club in visita alla tomba vandalizzata di Eddie Munson. Il secondo post mostra Matarazzo sul set mentre fa la posa tipica delle corna da diavolo di Eddie, con la didascalia "Trasmissione importante dal set di Stranger Things 5: Hellfire vive!"

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Perché la tomba di Eddie Munson viene vandalizzata nella quinta stagione di Stranger Things?

Interpretato da Joseph Quinn, Eddie Munson è stato introdotto nella stagione 4 di Stranger Things come l'adorabile leader del gruppo di Dungeons & Dragons chiamato Hellfire Club, che include Dustin e molti dei suoi amici. Nonostante tutte le sue idiosincrasie, Eddie è diventato rapidamente uno dei personaggi preferiti dai fan. Il suo status è stato consolidato dopo aver usato Master of Puppets dei Metallica nel Sottosopra e dopo essersi sacrificato eroicamente per salvare Hawkins durante il finale della quarta stagione.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Tuttavia, all'inizio della quarta stagione di Stranger Things, Eddie assiste all'uccisione di Chrissy Cunningham da parte di Vecna ​​e viene ingiustamente accusato del suo omicidio. Nei giorni successivi alla morte di Eddie Munson, molti continuano a ritenerlo un assassino e leader di una setta a causa della sua associazione con l'Hellfire Club e Dungeons & Dragons. Durante gli anni '80, il gioco di ruolo da tavolo era associato al satanismo, quindi ha senso che qualcuno a Hawkins potesse vandalizzare la lapide di Eddie con "BURN", "BRUCIA", presumibilmente all'inferno.

Dustin era uno degli amici più cari di Eddie ed era presente anche nei suoi ultimi momenti, quindi è logico che vederlo in visita alla sua tomba. Dustin sta anche onorando il suo amico indossando la sua maglietta dell'Hellfire Club e, nella foto, sembra indossare anche i suoi anelli. Man mano che verranno rivelate ulteriori informazioni sulla quinta stagione di Stranger Things, il contesto di questa scena dovrebbe diventare più chiaro.

Stranger Things 5 farà ritorno su Netflix nel 2025.