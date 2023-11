Stranger Things 5: la sceneggiatura svela l'incipit del primo episodio

L'incipit dell'apertura della quinta e ultima stagione di Stranger Things è stato rivelato nell'estratto dello script diffuso via social media. Mentre i ritardi nell'avio della produzione si accumulano per via dello sciopero degli attori che non accenna a concludersi, l'account della writer's room è tornato al lavoro e rivela un estratto della sceneggiatura in cui ritroviamo una "canzone familiare".

Condiviso il 6 novembre, lo "Stranger Things Day", che corrisponde alla data in cui Will Byers è scomparso, l'estratto della sceneggiatura si apre con "Buio. Vento freddo. Fruscio di alberi. E... la voce di un ragazzino canta una canzone familiare."

Di quale brano "familiare" stiamo parlando?

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 2

L'estratto della sceneggiatura rivela quello che è probabilmente l'inizio dell'apertura del primo episodio di Stranger Things 5, che come da tradizione, potrebbe aprirsi con un flashback. La stagione finale inizierà con il suono della "voce di un bambino" che canta "una canzone familiare". Considerando il famoso uso di Running Up That Hill di Kate Bush nella quarta stagione, la quinta potrebbe iniziare con un flashback in cui Max che da bambina, canta la sua canzone preferita. Un altro brano familiare potrebbe essere Should I Stay or Should I Go? dei Clash, in questo caso nel flashback potrebbe essere il piccolo Will a cantare la canzone.

Da quanto rivelato finora dagli sceneggiatori di Stranger Things, sappiamo che il primo episodio della quinta stagione si intitolerà The Crawl. Secondo molti fan, il titolo dell'episodio potrebbe fare riferimento a Eddie Munson e Master of Puppets dei Metallica, che contiene i versi "Come crawling faster..." Con questo in mente, Stranger Things 5 potrebbe aprirsi con un flashback in cui l'Eddie bambino canta Master of Puppets, brano che esegue nel climax del finale della quarta stagione.