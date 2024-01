Stranger Things 5: la produzione è iniziata, ecco la prima foto del cast di nuovo insieme

Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della stagione 5 della serie Stranger Things, l'ultima che sarà prodotta, condividendo la prima foto del cast di nuovo insieme.

Nello scatto, in bianco e nero, si possono vedere i protagonisti dello show creato dai fratelli Duffer, compresa Sadie Sink, l'interprete di Max, personaggio il cui destino è ancora incerto.

Stranger Things 5: la prima foto del cast

La conclusione della storia

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Radicata nella nostalgia degli anni '80, a ogni nuova stagione ha dato vita a una rinascita di oggetti della cultura pop di quel decennio, come i waffle Eggo e la New Coke, e riportando alla ribalta il brano di Kate Bush Running Up That Hill, facendo registrare un aumento degli streaming su Spotify e catapultandolo nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100 per la prima volta nei suoi 38 anni di storia.

La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica, ed è stata nominata per oltre 230 premi.

I fan di Stranger Things di tutto il mondo festeggiano il 6 novembre - giorno della scomparsa del giovane Will Byers - come lo "Stranger Things Day", una giornata speciale in cui condividono il loro amore per il mondo di Stranger Things.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

L'ultimo capitolo della storia

La quinta stagione è stata annunciata come la stagione finale di Stranger Things, ma sono in cantiere altri progetti legati all'universo, tra cui: Stranger Things: The First Shadow in scena nel West End di Londra e una serie spinoff animata senza titolo.

La serie è un drama emozionante ambientato nell'apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca delle risposte e viene trascinato in una serie di eventi rischiosi e mortali. Sotto la superficie della loro ordinaria cittadina si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme a esperimenti governativi top-secret e a un pericoloso portale che collega il nostro mondo a un regno potente e sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte, perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre.