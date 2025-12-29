Stranger Things 5, cos'è davvero il Sottosopra? La serie svela finalmente il grande mistero

Che cos'è davvero il Sottosopra? Il Volume 2 ha scioccato gli spettatori con la spiegazione delle origini del Sottosopra, il mondo considerato alternativo a quello di Hawkins, Indiana, per quattro lunghe stagioni di Stranger Things.

Dieci anni fa, ai fratelli Duffer la produzione chiese informazioni sulla mitologia di Stranger Things, sulle origini e i dettagli della storia raccontata sullo schermo. All'epoca, i Duffer preferivano non sapere molto, o addirittura nulla.

Le origini del Sottosopra

"In un certo senso ci hanno costretti" ha ammesso Matt Duffer "e credo sia stata una cosa positiva, ovvero scrivere un documento di mitologia di 20 pagine in cui spiegavamo cos'è il Sottosopra e il suo retroscena. È qualcosa che pianifichiamo di rivelare da molto tempo".

Noah Schnapp in una scena di Stranger Things 5

Secondo Ross Duffer, le spiegazioni sul Sottosopra avrebbero dovuto essere rivelate già dalla stagione 2: "L'idea iniziale era la cosa più prolissa che tu abbia mai visto. Quindi abbiamo dovuto ridimensionarla. È stato un enorme sollievo poter finalmente scoprire le carte".

La scoperta della vera natura del Sottosopra

Nel Volume 2 tocca a Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) scoprire le origini del Sottosopra, quando consulta i vecchi diari del dottor Brenner (Matthew Modine) nel primo episodio, La scossa, condividendo le informazioni in La fuga da Camazotz.

Il Sottosopra non è una dimensione alternativa popolata da mostri nativi ma un wormhole mantenuto aperto da una sfera di materia esotica: "Sono sicuro che alcuni scienziati troveranno parecchie falle nel modo in cui lo stiamo rappresentando" ha confessato Ross Duffer.

Il wormhole nasce quando il dottor Brenner costringe una giovane Undici (Millie Bobby Brown), a entrare nel vuoto psichico ed entrare in contatto con un demogorgone, creando un ponte tra il mondo reale e una dimensione oscura chiamata l'Abisso, da dove provengono i mostri di Hawkins e dove Henry Creel (Jamie Campbell Bower) ha vagato per anni e ora tiene i prigionieri i bambini rapiti a Hawkins. Shawn Levy ha spiegato che i Duffer spiegarono le origini del Sottosopra proprio come fa Dustin con il diagramma rudimentale a clessidra mostrato agli amici. Il nome Abisso è collegato dai Duffer al celebre film di James Cameron, The Abyss.