Stranger Things 5: i fan chiedono le scene tagliate, la petizione verso le 300.000 firme

Change.org è diventata la dimora dei fan della serie Netflix tanto insoddisfatti dagli episodi finali da chiedere a gran voce la pubblicazione delle scene tagliate.

Noah Schnapp in una scena di Stranger Things 5
NOTIZIA di 29/12/2025

Mentre si avvicina il gran finale di Stranger Things, non tutti i fan sono soddisfatti della direzione impressa dai fratelli Duffer alla quinta e ultima stagione. E così su Change.org è spuntata una petizione in cui si chiede la diffusione delle scene tagliate dal Volume 2 della quinta stagione che, al momento in cui scriviamo, ha sfiorato le 300.000 firme.

"Credo che ci fosse altro negli episodi, e non abbiamo visto le scene tagliate o per via di Netflix o per scelta dei creatori", scrive nella petizione Wennii J, che ha lanciato l'iniziativa. "È stato un processo lungo, durato 10 anni, e questo è ciò che abbiamo ottenuto. Devono aver tagliato molte scene dai nostri amati personaggi dal Volume 2".

Wennii J rincara poi la dose aggiungendo: "Tutti sono chiaramente insoddisfatti di questa stagione. Anche la quantità di indizi e informazioni che abbiamo ricevuto dai membri del cast e dalle interviste non corrisponde agli episodi forniti. Vogliamo che Stranger Things abbia una sua eredità, non che venga visto come una serie che non ha avuto successo a causa di una pessima sceneggiatura".

Stranger Things 5 Winona Ryder
Winmona Ryder in una scena

Cosa si nasconde nelle scene tagliate di Stranger Things?

La critica e il pubblico si sono divisi di fronte al Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things, da noi analizzato nella nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 5.

La petizione dà voce al malcontento spiegando: "Vogliamo risposte. È importante perché abbiamo aspettato così a lungo per vedere questa stagione. Credo che i fan debbano avere voce in capitolo su come dovrebbe andare la serie".

Strangerthings S5 0017
Linda Hamilton con la pistola in mano

E proprio un gruppo di fan avrebbero fatto circolare un documento di Google che si suppone contenga dettagli su "intere linee narrative e archi narrativi dei personaggi che sono stati tagliati/modificati a metà delle riprese per vari motivi"-, come rivela _Tvinsider.com.

Le scene eliminate, secondo il documento in questione, includerebbero interazioni più lunghe tra Will (Noah Schnapp) e Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower), una scena a tu per tu nel seminterrato con Will e Mike (Finn Wolfhard) e una finta morte di Will. Il documento cita dichiarazioni del cast e dei creativi di Stranger Things come prova.

Stranger Things 5, cos'è davvero il Sottosopra? La serie svela finalmente il grande mistero Stranger Things 5, cos'è davvero il Sottosopra? La serie svela finalmente il grande mistero

"Il Volume 1 era fantastico e molti degli autori coinvolti erano gli stessi del Volume 2", ha scritto l'autore del documento Google. "Perché, all'improvviso, il Volume 2 non solo sembra scritto in modo orribile, ma ha anche un ritmo pessimo, con diversi elementi e sequenze confuse che ci sono stati solo raccontati invece di essere mostrati? È un orribile caso di ingerenza dirigenziale".

In vista della finale della serie, in arrivo su Netflix il 1° gennaio, i fan hanno espresso insoddisfazione anche per la fotografia e gli effetti speciali della quinta stagione, oltre ad aver riscontrato alcuni errori evidenti.