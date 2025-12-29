Stranger Things 5: i fan chiedono le scene tagliate, la petizione verso le 300.000 firme

Mentre si avvicina il gran finale di Stranger Things, non tutti i fan sono soddisfatti della direzione impressa dai fratelli Duffer alla quinta e ultima stagione. E così su Change.org è spuntata una petizione in cui si chiede la diffusione delle scene tagliate dal Volume 2 della quinta stagione che, al momento in cui scriviamo, ha sfiorato le 300.000 firme.

"Credo che ci fosse altro negli episodi, e non abbiamo visto le scene tagliate o per via di Netflix o per scelta dei creatori", scrive nella petizione Wennii J, che ha lanciato l'iniziativa. "È stato un processo lungo, durato 10 anni, e questo è ciò che abbiamo ottenuto. Devono aver tagliato molte scene dai nostri amati personaggi dal Volume 2".

Wennii J rincara poi la dose aggiungendo: "Tutti sono chiaramente insoddisfatti di questa stagione. Anche la quantità di indizi e informazioni che abbiamo ricevuto dai membri del cast e dalle interviste non corrisponde agli episodi forniti. Vogliamo che Stranger Things abbia una sua eredità, non che venga visto come una serie che non ha avuto successo a causa di una pessima sceneggiatura".

Cosa si nasconde nelle scene tagliate di Stranger Things?

La critica e il pubblico si sono divisi di fronte al Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things, da noi analizzato nella nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 5.

La petizione dà voce al malcontento spiegando: "Vogliamo risposte. È importante perché abbiamo aspettato così a lungo per vedere questa stagione. Credo che i fan debbano avere voce in capitolo su come dovrebbe andare la serie".

E proprio un gruppo di fan avrebbero fatto circolare un documento di Google che si suppone contenga dettagli su "intere linee narrative e archi narrativi dei personaggi che sono stati tagliati/modificati a metà delle riprese per vari motivi"-, come rivela _Tvinsider.com.

Le scene eliminate, secondo il documento in questione, includerebbero interazioni più lunghe tra Will (Noah Schnapp) e Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower), una scena a tu per tu nel seminterrato con Will e Mike (Finn Wolfhard) e una finta morte di Will. Il documento cita dichiarazioni del cast e dei creativi di Stranger Things come prova.

"Il Volume 1 era fantastico e molti degli autori coinvolti erano gli stessi del Volume 2", ha scritto l'autore del documento Google. "Perché, all'improvviso, il Volume 2 non solo sembra scritto in modo orribile, ma ha anche un ritmo pessimo, con diversi elementi e sequenze confuse che ci sono stati solo raccontati invece di essere mostrati? È un orribile caso di ingerenza dirigenziale".

In vista della finale della serie, in arrivo su Netflix il 1° gennaio, i fan hanno espresso insoddisfazione anche per la fotografia e gli effetti speciali della quinta stagione, oltre ad aver riscontrato alcuni errori evidenti.