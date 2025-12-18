Stranger Things 5 Volume 2: Joyce propone un piano per uccidere Vecna in una clip inedita

I fratelli Duffer hanno partecipato al talk show condotto da Jimmy Fallon, svelando inoltre una clip inedita tratta dal quinto episodio della stagione 5, il primo del Volume 2.

I fan dovranno attendere Natale prima di scoprire in che modo proseguirà la storia ambientata a Hawkins.

La clip del Volume 2

Il video tratto dal prossimo capitolo di Stranger Things ha come protagonista Joyce Byers, impegnata a condividere la sua idea per un piano pensato per uccidere Vecna insieme a Will, Mike, Lucas, Erica, Robin e Murray.

Joyce è convinta che si dovrebbe usare Will e i suoi poteri per eliminare, con un colpo solo, Vecna e il suo 'esercito'.

Robin risponde che sembra un grande piano e chiede l'opinione di Murray, che sembra esitare un po' nonostante sia d'accordo. Il personaggio interpretato da Maya Hawke chiede quindi a Will se ha davvero sconfitto il Demogorgone che la stava minacciando e Mike sottolinea che l'amico ha ucciso ben tre delle creature. Il gruppo inizia quindi a parlare dei poteri del giovane.

Ecco la clip:

Alcuni spoiler sul finale?

Matt e Ross Duffer (che pochi giorni fa ha annunciato che il lavoro sulle puntate del Volume 2 è concluso), durante la loro partecipazione al talk show, hanno inoltre ribadito di non aver ancora letto un'ipotesi dei fan che sia riuscita a indovinare come si svolgerà l'epilogo della serie.

I due filmmaker si sono successivamente prestati a un divertente gioco usando i Funko POP! dei personaggi per anticipare qualche dettaglio dell'epilogo della storia.

I fan, ovviamente, stanno già cercando di capire cosa ci sia di reale e se veramente Steve sia in pericolo, oltre a provare a decifrare gli eventi che verranno raccontati in base alla posizione in cui hanno messo le action figure, in particolare per quanto riguarda il destino di Will, Vecna, Hopper e Undici.