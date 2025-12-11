Stranger Things 5 Volume 2: Ross Duffer annuncia che gli episodi sono pronti

Il co-creatore della serie Netflix ha annunciato sui social che le puntate in arrivo a Natale sono pronte per il debutto in streaming.

Ross Duffer ha ufficialmente annunciato che il lavoro sul Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things si è concluso.

Il co-creatore della serie cult Netflix ha infatti aggiornato i fan su Instagram condividendo i video dei titoli di testa delle prossime tre puntate, in arrivo a Natale in streaming.

Le anticipazioni sul Volume 2

Il post di Ross Duffer spiega che La scossa, il prossimo episodio inedito di Stranger Things, riprenderà la storia poco dopo il cliffhanger mostrato in Il Mago (di cui potete leggere la nostra recensione). Alla regia è tornato Frank Darabont, alle prese con una storia particolarmente oscura e spaventosa.

La fuga da Camazotz è invece stato diretto da Shawn Levy ed è uno degli episodi più impegnativi del Volume 2. Ross ha aggiunto: "Le interpretazioni ci fanno piangere ogni volta che lo guardiamo".

Il ponte è infine stato co-diretto dai fratelli Duffer e Levy. Il filmmaker ha anticipato: "Non voglio dire troppo, ma con l'eccezione del finale, è probabilmente il capitolo più emozionante della stagione. Saranno sei lunghi giorni di attesa per il finale".

Cosa racconta la stagione 5

La storia dell'ultima stagione è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.

La battaglia finale è alle porte e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

La storia ambientata a Hawkins si è attualmente interrotta con un cliffhanger legato a Will che ha gettato le basi per una svolta narrativa che potrebbe cambiare in modo importante la lotta contro Vecna.

L'aggiornamento condiviso da Ross Duffer alimenta così la curiosità nei confronti degli sviluppi al centro della storia e delle conseguenze della rivelazione compiuta.