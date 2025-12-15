Stranger Things 5, tutti contro Vecna nel trailer action del Volume 2

Stranger Things 5 si avvia verso il suo capitolo finale con un nuovo trailer ricchissimo di azione per il secondo blocco di episodi, in uscita il 26 dicembre in streaming su Netflix.

La piattaforma ha svelato un primo sguardo al Volume 2 dopo aver condiviso i primi quattro episodi della quinta stagione lo scorso 26 novembre. Il Volume 2 comprenderà i tre episodi centrali, mentre il finale sarà diffuso in streaming il giorno di Capodanno, oltre a essere proiettato nei cinema americani.

Cosa è successo nel Volume 1?

Nei primi quattro episodi di quest'ultima stagione, i fan hanno ritrovato gli abitanti di Hawkins, costretti al lockdown mentre l'esercito indaga sul varco del Sottosopra e dà la caccia a Undici.

I Demogorgoni iniziano a passare nel mondo reale e attaccano i genitori di Mike e Nancy. Nel frattempo, Vecna cerca nuove vittime e rapisce Holly Wheeler, la sorella di Mike e Nancy, che incontra Max, miracolosamente sopravvissuta al coma dall'episodio finale della Stagione 4.

Stranger Things 5: Noah Schnapp in una scena drammatica

Il cliffhanger finale e i nuovi poteri di Will

Le due si rendono conto di essere intrappolate nei ricordi di Vecna. Mentre i Demogorgoni seminano il caos nella base militare e rischiano di divorare tutti, Will finalmente crede in sé stesso e richiama il suo potere nascosto per controllare i mostri e salvare la situazione.

Tuttavia, Vecna emerge dal Sottosopra e sopravvive a un assalto militare senza un graffio; sebbene per ora abbia abbandonato la battaglia, è pronto a conquistare Hawkins e il mondo.