Stranger Things 5, la stagione 2 contiene elementi chiave per capire il finale? Il tweet degli sceneggiatori

Tutti attendono la quinta stagione di Stranger Things, ma forse la seconda, solitamente la meno amata della serie Netflix, non era da sottovalutare così tanto... Potrebbe contenere elementi chiave alla comprensione del finale?

Stranger Things attraverso le stagioni

Quando la sceneggiatura è di qualità, raramente vi sono elementi o addirittura intere stagioni "superflue" nella scrittura di uno show; e in uno dalla trama abbastanza complessa come Stranger Things, di superfluo ci dovrebbe essere davvero poco...

Stranger Things 2: il poster della seconda stagione della serie

Per cui non stupirebbe certo pensare che anche la meno memorabile delle stagioni andate in onda finora, che per molti è la seconda, possa in realtà contenere elementi chiave per la risoluzione della trama.

O almeno, è ciò che sembrerebbe indicare il tweet degli sceneggiatori di Stranger Things che, in risposta a un fan, hanno affermato: "Pensiamo davvero che la seconda stagione venga spesso assai sottovalutata. Vi consigliamo caldamente un rewatch prima dell'arrivo della quinta...".

Stranger Things 5, Shan Levy: "Ecco perché la quinta stagione è quella giusta per concludere la serie"

Stranger Things 5

La produzione dell'attesa quinta stagione di Stranger Things sarebbe, teoricamente, attualmente in corso, sebbene sia andata incontro a una pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori che va avanti ormai da mesi in quel di Hollywood.

La stagione sarà quella conclusiva per la fortunata serie Netflix, sebbene altri contenuti a tema siano già in programma (sapevate, ad esempio, dell'anime spin-off di Stranger Things?).

Stranger Things 5, gli autori attaccano Netflix Francia per aver detto che è in produzione "Siamo in sciopero"

Per quanto riguarda la possibile uscita di Stranger Things 5, per ora non abbiamo una data precisa, ma molto probabilmente dovremo attendere il 2025.