Stranger Things 5, gli autori attaccano Netflix Francia per aver detto che è in produzione 'Siamo in sciopero'

Netflix Francia bandita dal Sottosopra dopo la clamorosa gaffe subito contestata dagli sceneggiatori di Stranger Things. La piattaforma streaming ha affermato erroneamente che la stagione 5 di Stranger Things era in produzione, nonostante l'attuale sciopero della Writers Guild of America. L'errore ha suscitato la reazione dell'account Twitter degli sceneggiatori di Stranger Things, creato da Caitlin Schneiderhan, ma che ha visto anche interventi da parte degli stessi Duffer Brothers.

Stranger Things:

Nelle prime ore di mercoledì 31 maggio, Netflix Francia ha twittato "La stagione 5 è in produzione" sotto un post su Stranger Things. Il tweet ha subito attirato l'attenzione dei ferventi fan dello show che sono accorsi per avere maggiori dettagli, ma ha anche creato confusione fornendo notizie false.

Circa un'ora dopo, l'account di Stranger Writers ha risposto: "No, non siamo in produzione. Siamo in sciopero. Stai bene Francia???" Il tutto seguito da un secondo tweet che recita: "Francesi, non siete in sciopero di continuo? Di tuti i paesi, sbagliare proprio voi...".

Dopo la svista, Netflix Francia ha cancellato i suoi tweet, come rivela Decider.

Quando riprenderà la lavorazione di Stranger Things?

Lo sciopero della WGA è iniziato il 2 maggio 2023, dopo che la Writers Guild non è stata in grado di negoziare una retribuzione equa e protezioni da streamer e dalle politiche degli studi a causa della popolarità delle piattaforme digitali. Netflix è stato costantemente chiamato in causa come attore chiave nello sciopero.

Dopo l'avvio della protesta, i fratelli Duffer hanno confermato lo stop alla produzione della quinta e ultima stagione di Stranger Things scrivendo: "Duffers qui. La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese. Sebbene non vediamo l'ora di iniziare la produzione con il nostro fantastico cast e la nostra troupe, non è possibile farlo durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo che tutti possiamo tornare al lavoro. Fino ad allora, andremo avanti ancora e ancora".

La quinta e ultima stagione di Stranger Things era originariamente prevista per la seconda metà del 2024. A seconda della durata di questo sciopero, la storia dei ragazzi di Hawkins potrebbe concludersi ben più tardi del previsto.