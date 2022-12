Stranger Things: Netflix sta preparando l'anime spinoff Stranger Things Tokyo

Stranger Things raddoppia, in arrivo una serie anime spinoff intitolata Stranger Things Tokyo che vedrà protagonisti due gemelli appassionati di videogame.

What's on Netflix annuncia che Netflix avrebbe in preparazione uno spinoff anime di Stranger Things intitolato Stranger Things Tokyo. La serie animata, che potrebbe diventare il primo spinoff della serie amatissima, dovrebbe durare circa sei ore.

Al momento i dettagli sulla serie animata sono piuttosto scarsi, ma il sito web di anticipazioni su Netflix riporta la seguente logline:

"Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per due fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono nella periferia della Tokyo degli anni '80".

Al momento non è prevista una data di uscita per Stranger Things Tokyo, anche se il progetto sarebbe stato preso in considerazione dall'inizio del 2021.

Stranger Things è ambientato negli anni '80 nella città immaginaria di Hawkins, nell'Indiana. Quando un ragazzino scompare, una piccola città scopre un mistero che coinvolge esperimenti segreti, terrificanti forze soprannaturali e una strana ragazzina.

Stranger Things è creato e prodotto esecutivamente da Matt e Ross Duffer, che sono anche showrunner. I produttori esecutivi sono Shawn Levy, Dan Cohen e Iain Patterson. Tutti gli episodi della quarta stagione sono disponibili per lo streaming esclusivamente su Netflix.