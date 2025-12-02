Stranger Things 5, i fan denunciano gli errori di continuità: "Questo non ha senso"

I fan più attenti avrebbero scovato alcune discrepanze negli eventi passati e presenti della serie Netflix, giunta alle battute finali.

I fan di Stranger Things 5 sono più attenti che mai a ciò che sta accadendo a Hawkins. Talmente attenti da aver scovato alcuni errori di continuità nello show che hanno fatto alzare il sopracciglio a non pochi spettatori.

Il 26 novembre sono stati pubblicati su Netflix i primi quattro episodi dell'ultima stagione, spingendo il pubblico più smemorato a "ripassare" le precedenti stagioni in modo da gustare al meglio il finale. Così facendo hanno notato alcune discrepanze che hanno prontamente denunciato sui social media.

I protagonisti di Stranger Things 5

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul Volume I di Stranger Things 5

Gli "errori" contenuti nel quarto episodio

Come rivela Entertainment Weekly, nel quarto episodio della quinta stagione, intitolato Lo stregone, Will scopre i suoi poteri soprannaturali dopo aver riflettuto sui ricordi chiave della sua vita: quando ha mostrato i suoi lavori artistici alla madre Joyce (Winona Ryder), quando ha incontrato Mike (Finn Wolfhard) a scuola e ha costruito Castello Byers con il fratello maggiore Jonathan (Charlie Heaton).

Non mancano però discrepanze tra i flashback che Will (Noah Schnapp) sperimenta nel quarto episodio e la storia passata, e anche l'età di Will quando è stato portato nel Sottosopra sarebbe cambiata.

Nell'episodio, vediamo i giovanissimi Will e Jonathan intenti a costruire Castello Byers insieme in una bella giornata. Ma non è così che Jonathan aveva descritto l'esperienza nella seconda stagione.

"Jonathan una volta ha raccontato che quando lui e Will hanno costruito Castello Byers, pioveva a dirotto e si sono bagnati così tanto che sono stati male per un'intera settimana", ha scritto un fan. "E non ha senso che si comportino in modo così normale quando è letteralmente il giorno in cui il loro padre se n'è andato di casa".

Un altro fan ha aggiunto: "Nessun altro si è accorto dell'errore nel flashback di Will quando lui e Jon stanno costruendo Castello Byers e c'è il sole ed è tutto bello, ma nel suo discorso al Will posseduto della seconda stagione ha detto che sono rimasti svegli tutta la NOTTE e che pioveva a dirotto e che sono stati male per circa una settimana dopo... buco nella trama".

Jonathan racconta la storia nell'episodio della seconda stagione intitolato Il Mind Flayer, rivelando che i due fratelli hanno costruito Castello Byers la notte in cui il loro padre Lonnie (Ross Partridge) se ne andò definitivamente.

"Siamo rimasti svegli tutta la notte a costruire Castello Byers... proprio come l'hai disegnato. E ci è voluto così tanto tempo perché eri pessimo a martellare. Mancavi sempre il chiodo", ricorda Jonathan nell'episodio. "E poi ha iniziato a piovere, ma siamo rimasti lì fuori lo stesso. Siamo stati entrambi malati per circa una settimana dopo. Ma dovevamo finirlo, no? Dovevamo proprio farlo."

Il (mancato) compleanno di Will

Quello dell'episodio 4 non è l'unico errore di continuità contenuto nei primi quattro episodi, che analizziamo nella nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5. Nell'episodio 3, La trappola, Joyce (Winona Ryder) dice che Will aveva 11 anni quando è stato risucchiato per la prima volta nel Sottosopra. Tuttavia, un volantino apparso nello show indica che Will ha 12 anni al momento del rapimento.

"Joyce dice che Will ha 11 anni, ma non ne aveva 12 quando è stato portato nel Sottosopra?" ha chiesto un fan. Un altro ha aggiunto: "Il Birthdaygate" è folle perché aveva 12 anni, non 11".

Il termine Birthdaygate deriva da un errore di continuità ancora precedente che coinvolge Will, perché il povero ragazzo semplicemente non riesce a prendersi una pausa. Il secondo episodio della quarta stagione è ambientato nel giorno del compleanno di Will, il 22 marzo, eppure non se ne fa menzione nell'intera puntata, portando molti fan a supporre che gli amici e la famiglia di Will se ne fossero dimenticati.

Le scuse dei fratelli Duffer

Di fronte alle rimostranze dei fan i Duffer Brothers, creatori della serie, si sono scusati pubblicamente. "La risposta sincera è che, chiaramente come i personaggi della serie, anche noi ci siamo dimenticati del compleanno di Will", ha detto Matt Duffer a Variety nel giugno 2022. "Quindi il dibattito ora è se modificare la data del compleanno di Will o semplicemente lasciare che sia davvero triste".

Ross Duffer ha dichiarato all'epoca che stanno valutando la possibilità di cambiare retroattivamente la data del compleanno di Will al 22 maggio perché è "troppo cattivo immaginare che tutti si siano semplicemente dimenticati di lui. È stato ovviamente un errore e ci dispiace. Ci scusiamo con i fan" ha aggiunto.