Stranger Things 5, la madre di Max denuncia: "Non mi hanno riconfermato dopo aver saputo che avevo il cancro"

Jennifer Marshall, interprete di Susan Hargrove, madre del personaggio di Max, ha rivelato che la mancata riconferma nella quinta stagione la ha ostacolata nella sua lotta contro la malattia, attualmente in remissione.

Abbiamo conosciuto Jennifer Marshall nei panni della madre di Max in Stranger Things. Di recente l'attrice ha parlato pubblicamente della sua lotta contro il cancro spiegando che tornare per l'ultima stagione della serie Netflix l'avrebbe aiutata ad avere un'adeguata assicurazione sanitaria.

L'attrice ha pubblicato martedì un video su Instagram in cui metteva in discussione l'assenza del suo personaggio nella quinta stagione e ha spiegato nella didascalia che il suo coinvolgimento le avrebbe garantito l'assicurazione sanitaria sindacale necessaria per combattere il tumore che l'ha colpita.

"Ho avuto il cancro, lo capisco. Ma ero in remissione durante le riprese della quinta stagione. Le riprese mi avrebbero aiutato a ottenere la mia assicurazione sanitaria tramite il sindacato", ha scritto Marshall su Instagram. "Forse avevano troppi personaggi, non lo so, ma ovviamente Susan Hargrove è la peggior madre di sempre."

Jennifer Marshall con Sadie Sink in una scena di Stranger Things

Che fine ha fatto la mamma di Max nella serie tv?

Jennifer Marshall, veterana dell'esercito USA militare, aveva parlato apertamente della sua malattia nel 2022, rivelando di aver ricevuto ricevuto una diagnosi di cancro al terzo stadio dopo che un tumore al piede al primo stadio si era diffuso ai linfonodi. All'epoca, aveva dichiarato di essere riuscita a completare le riprese della quarta stagione di Stranger Things mentre era in cura.

Nel suo video su Instagram, l'attrice si è detta perplessa sulla scelta di abolire il suo personaggio e si è chiesta perché Susan non fosse lì a supportare sua figlia nell'ultima stagione. A differenza di altri genitori di Stranger Things, Susan è assente durante il ricovero di Max in ospedale e alla cerimonia del diploma di scuola superiore.

"Quante volte penso a dove fosse la mamma di Max durante la quinta stagione, ahah!", ha scritto nel video. Rispondendo alla domanda, Marshall ha aggiunto: "Ci penso ogni giorno. Non tutto il giorno, ma tutti i giorni".

In concomitanza con la messa in onda del finale a Capodanno, Marshall aveva pubblicato un post in cui si chiedeva: "Okay gente! È finita... ma dov'era? Che razza di madre non c'è per sua figlia mentre è in ospedale? Ditemi tutte le vostre teorie..."

Perfino Sadie Sink, che interpreta Max, ha offerto a Vulture la sua teoria su dove si trovasse la madre di Max durante la stagione.

"È piuttosto comune per i genitori nella serie: non sai mai dove si trovino, a parte Karen Wheeler", ha sottolineato l'attrice. "La mia teoria è che la madre di Max sia scomparsa o morta a un certo punto alla fine della quarta stagione, perché passa attraverso il parcheggio delle roulotte."

