Stranger Things 5, Joseph Quinn tornerà? "Niente è impossibile in una serie che tratta di cose strane"

Joseph Quinn, indimenticabile volto di Eddie Munson, lascia intravedere uno spiraglio sul possibile ritorno del suo personaggio in Stranger Things 5. Pur senza conferme ufficiali, l'attore non esclude colpi di scena, riaccendendo le teorie dei fan tra flashback, resurrezioni dark e viaggi nel tempo. L'ultima stagione della serie Netflix promette ancora mistero e sorprese.

Joseph Quinn: "Niente è impossibile in Stranger Things"

Nonostante il destino toccato a Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things, la speranza di rivederlo in scena continua a resistere come una fiamma in mezzo al Sottosopra. Joseph Quinn, ormai proiettato nel mondo Marvel con il nuovo film I Fantastici 4: Gli Inizi, è tornato a parlare del personaggio che lo ha reso un'icona cult tra i fan della serie.

Una scena di Stranger Things

Durante un'intervista con Extra TV, incalzato su un possibile ritorno nei prossimi episodi, ha lasciato una risposta sibillina quanto carica di promesse: "Oh mio Dio, sì, cioè... sta per uscire presto, no? Chi lo sa? C'è sempre una possibilità per tutto, no? Niente è impossibile." Nessuna conferma, ma nemmeno un netto rifiuto. Le parole dell'attore sono bastate a riaccendere discussioni, meme e teorie online, alimentando quella mitologia affettiva che ruota intorno a Eddie, il metalhead dal cuore d'oro.

Tra flashback, vampiri e viaggi nel tempo: le teorie dei fan

A complicare ulteriormente il quadro ci pensa il teaser della quinta stagione, dove viene mostrata la tomba di Eddie. Ma l'universo narrativo dei fratelli Duffer è tutt'altro che lineare, e gli spiragli per un ritorno - in una forma o nell'altra - non mancano.

Joseph Quinn in Stranger Things

Alcune delle teorie più accreditate suggeriscono un flashback, modalità perfetta per rievocare il personaggio senza riscrivere gli eventi. Un'altra ipotesi, ben più dark, prevede che Vecna possa riportarlo in vita come Kas, celebre luogotenente del villain nel gioco Dungeons & Dragons, magari sotto forma di vampiro, un Eddie oscuro e manipolato.

Infine, c'è chi crede che il giovane sia rimasto intrappolato nella mindscape di Vecna, e che potrà essere salvato da Undici al termine della battaglia. E se invece tutto dipendesse da un'anomalia temporale? Alcuni fan non escludono che Stranger Things 5 possa introdurre il time travel, aprendo la strada a riscritture sottili del passato. In fondo, come ha detto Quinn: "Niente è impossibile in una serie che si chiama Stranger Things."