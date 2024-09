Stranger Things 5, l'attore di Dustin avvisa i fan: "Sarà la stagione più spaventosa di sempre"

La quinta e ultima stagione di Stranger Things si preannuncia come la più grande e inquietante di tutte, secondo Gaten Matarazzo, l'attore che interpreta Dustin. Durante un'intervista con The Hollywood Reporter, Matarazzo ha offerto un aggiornamento sullo stato delle riprese e sugli obiettivi narrativi della stagione finale, sottolineando come i creatori della serie, i fratelli Duffer, puntino a rendere questa stagione indimenticabile, sotto diversi punti di vista.

Stranger Things 5: la stagione più spaventosa

Dopo il successo delle prime quattro stagioni, che hanno visto Hawkins quasi distrutta dal Sottosopra, Gaten Matarazzo ha confermato che l'intenzione è quella di ampliare ulteriormente la scala della storia e l'impatto emotivo. "Ogni stagione è cresciuta in scala e messaggio", ha spiegato l'attore che interpreta Dustin sin dalla prima stagione. "Questa stagione non è diversa in alcun modo, e sapevamo già dall'inizio che sarebbe stata enorme. Ci hanno avvertito: 'Sarà un anno intero di riprese', e abbiamo pensato: 'Allora sì, stiamo puntando in alto'."

Il cast in attesa della Quinta Stagione di Stranger Things

L'attore ha anche condiviso le sue emozioni nel girare gli ultimi episodi, sottolineando come, inizialmente, fosse impaziente di cominciare, ma con l'avvicinarsi della fine, si stesse rendendo conto di quanto fosse difficile dire addio a un progetto che ha segnato gran parte della sua vita. "È stato un decennio incredibile, e capire che tutto sta per finire è un po' scioccante", ha dichiarato Matarazzo, ricordando vividamente i giorni in cui hanno iniziato a girare la prima stagione.

"Stranger Things 5 sarà più breve della quarta stagione" secondo i Duffer Brothers

Le anticipazioni di Matarazzo sembrano confermare che i fratelli Duffer stiano cercando di superare gli spaventosi momenti di Stranger Things 4, dove il villain Vecna ha sconvolto i fan con i suoi metodi brutali. Con un programma di produzione di un anno intero, gli spettatori possono aspettarsi che la stagione finale approfondisca la mitologia della serie e continui a esplorare i personaggi in modi avvincenti, con la promessa che Vecna tornerà per vendicarsi.

Per ora, non resta che attendere il 2025 per vedere come questa straordinaria avventura si concluderà, ma una cosa è certa: Stranger Things si prepara a lasciarci con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.