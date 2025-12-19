Stranger Things 5: i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie.. con i Funko

I fratelli Duffer hanno spoilerato il gran finale di Stranger Things usando i Funko Pop? durante un'ospitata nello show di Jimmy Fallon i creativi gemelli si sarebbero sbizzarriti anticipando il destino di alcuni personaggi attraverso i Funko a loro dedicati in un momento davvero esilarante.

Quando Jimmy Fallon gli ha presentato un vassoio contenente i Funko di tutti i personaggi dell'amata serie Netflix loro li hanno posizionati in modo da anticipare la sorte di alcuni personaggi, mostrando come (forse) lo show si concluderà.

Noah Schnapp svela i suoi poteri

Che cosa hanno rivelato i Duffer con i Funko?

Se guardiamo la posizione finale dei Funko così come li hanno sistemati i Duffer notiamo alcuni punti chiave. Undici (Millie Bobby Brown) è sommersa dall'acqua, Steve Harrington (Joe Keery) è sull'orlo del baratro e alla fine viene buttato giù, mentre Will (Noah Schnapp) è incastrato tra Henry e Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

Questo finale è piuttosto intrigante, ma dobbiamo credere a quanto mostrato scherzosamente dai Duffer? Secondo Mashable meglio essere prudenti in attesa della visione del Volume 2 di Stranger Things 5, disponibile in streaming dal 26 dicembre, e soprattutto del gran finale, che approderà su Netflix il 1° gennaio 2026.

Nell'attesa possiamo ripercorrere gli eventi dei primi quattro episodi della quinta e ultima stagione attraverso la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 5, che hanno visto Hawkins in lockdown mentre i Demogorgoni sono apparsi mondo reale attaccando i personaggi. Nel frattempo, Vecna sta cercando nuove vittime tra i giovani abitanti di Hawkins. Nel finale Will libera finalmente i suoi poteri aprendo nuove possibilità al gran finale.