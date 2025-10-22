Stranger Things 5: dopo il no iniziale, l'episodio finale potrebbe uscire al cinema. Netflix ci ha ripensato?

dopo aver negato la necessità di dare distribuzione cinematografica al gran finale della serie di culto, Netflix potrebbe essere tornata sui suoi passi secondo un insider.

Vedremo il finale di Stranger Things 5 al cinema? Manca ancora l'ufficialità, ma adesso le possibilità di una distribuzione cinematografica sarebbero decisamente aumentate, almeno secondo l'insider Matthew Belloni. Ma andiamo con ordine.

In una recente conversazione con Variety, i fratelli Duffer avevano rivelato di aver chiesto a Netflix di distribuire l'ultimo episodio del loro show nei cinema, ma di aver ricevuto un rifiuto dallo streamer.

"Le persone non riescono a percepire quanto tempo e impegno vengono dedicati a suono e immagini, perché vedono la serie a una qualità ridotta", si è lamentato Matt Duffer. "Inoltre al cinema potrebbero vivere l'esperienza insieme agli altri fan."

Ma il direttore creativo di Netflix, Bela Bajaria, aveva bocciato l'idea dichiarando: "Moltissime persone hanno guardato Stranger Things su Netflix. Non ha sofferto della mancanza di dialogo, di comunità, di condivisione o di fandom. Credo che l'uscita su Netflix stia dando ai fan ciò che vogliono."

Netflix ha cambiato idea?

Dalla scorsa settimana qualcosa sarebbe, però, cambiato, almeno a quanto riferisce Matthew Belloni di Puck. Secondo lo scooper "il gran finale di Stranger Things 5 durerà due ore e debutterà in sala nelle sale AMC e in altri circuiti il 31 dicembre". L'uscita in sala dovrebbe essere più o meno contemporanea a quella in streaming, almeno per quanto riguarda la situazione negli USA.

Per quanto riguarda la dichiarazione di Bajaria, Puck sostiene che risalirebbe a qualche settimana fa, prima di iniziare a lavorare a un accordo per l'uscita in sala di Stranger Things 5, accordo che - specifichiamo - non sarebbe ancora finalizzato anche se per Belloni l'uscita al cinema è "cosa certa".

Che speranze abbiamo di vedere l'episodio finale anche nei cinema italiani? Per il momento niente è stato ufficializzato, ma l'occasione propizia per saperne di più potrebbe arrivare il 31 ottobre, quando i fratelli Duffer e il cast approderanno a Lucca Comics & Games per un'anteprima attesissima e per incontrare i fan italiani.

Ricordiamo che gli otto episodi della quinta e ultnma stagione di Stranger Things approderanno su Netflix in tre tranches: i primi quattro episodi saranno disponibili a partire dal 27 novembre, seguiti da altri tre episodi il 26 dicembre, mentre il gran finale arriverà il 1° gennaio 2026.