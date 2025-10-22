Stranger Things 5: dopo il no iniziale, l'episodio finale potrebbe uscire al cinema. Netflix ci ha ripensato?

Vedremo il finale di Stranger Things 5 al cinema? Manca ancora l'ufficialità, ma adesso le possibilità di una distribuzione cinematografica sarebbero decisamente aumentate, almeno secondo l'insider Matthew Belloni. Ma andiamo con ordine.

In una recente conversazione con Variety, i fratelli Duffer avevano rivelato di aver chiesto a Netflix di distribuire l'ultimo episodio del loro show nei cinema, ma di aver ricevuto un rifiuto dallo streamer.

"Le persone non riescono a percepire quanto tempo e impegno vengono dedicati a suono e immagini, perché vedono la serie a una qualità ridotta", si è lamentato Matt Duffer. "Inoltre al cinema potrebbero vivere l'esperienza insieme agli altri fan."

Ma il direttore creativo di Netflix, Bela Bajaria, aveva bocciato l'idea dichiarando: "Moltissime persone hanno guardato Stranger Things su Netflix. Non ha sofferto della mancanza di dialogo, di comunità, di condivisione o di fandom. Credo che l'uscita su Netflix stia dando ai fan ciò che vogliono."

I ragazzi di Hawking si riuniscono per combattere Vecna

Netflix ha cambiato idea?

Dalla scorsa settimana qualcosa sarebbe, però, cambiato, almeno a quanto riferisce Matthew Belloni di Puck. Secondo lo scooper "il gran finale di Stranger Things 5 durerà due ore e debutterà in sala nelle sale AMC e in altri circuiti il 31 dicembre". L'uscita in sala dovrebbe essere più o meno contemporanea a quella in streaming, almeno per quanto riguarda la situazione negli USA.

Per quanto riguarda la dichiarazione di Bajaria, Puck sostiene che risalirebbe a qualche settimana fa, prima di iniziare a lavorare a un accordo per l'uscita in sala di Stranger Things 5, accordo che - specifichiamo - non sarebbe ancora finalizzato anche se per Belloni l'uscita al cinema è "cosa certa".

Che speranze abbiamo di vedere l'episodio finale anche nei cinema italiani? Per il momento niente è stato ufficializzato, ma l'occasione propizia per saperne di più potrebbe arrivare il 31 ottobre, quando i fratelli Duffer e il cast approderanno a Lucca Comics & Games per un'anteprima attesissima e per incontrare i fan italiani.

Ricordiamo che gli otto episodi della quinta e ultnma stagione di Stranger Things approderanno su Netflix in tre tranches: i primi quattro episodi saranno disponibili a partire dal 27 novembre, seguiti da altri tre episodi il 26 dicembre, mentre il gran finale arriverà il 1° gennaio 2026.