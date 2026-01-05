Stranger Things: il documentario Un'ultima avventura svela il dietro le quinte del finale, ecco il trailer

Il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things sarà rivelato in un nuovo documentario, intitolato Un'ultima avventura che debutterà in streaming il 12 gennaio e di cui è stato condiviso il trailer ufficiale.

I fan dello show hanno scoperto il destino dei giovani abitanti di Hawkins da pochi giorni e, a distanza di qualche settimana, potranno ora rivivere le emozioni dei protagonisti scoprendo quanto accaduto sul set e durante l'ideazione delle puntate.

Cosa mostrerà il trailer del documentario Un'ultima avventura

La sinossi condivisa da Netflix dichiara che, un decennio dopo aver rimodellato la cultura pop, Stranger Things ritorna per il suo capitolo finale. Un'ultima avventura: il dietro le quinte della stagione 5 di Stranger Things racconterà il lavoro compiuto dal cast, dai creatori e dalla troupe nel portare in vita l'ultima stagione della serie e mentre dicono addio allo show che li ha cambiati per sempre.

Nel video i fratelli Duffer rivelano che è stato davvero difficile scrivere la parola fine sulla storia raccontata nello show. La popolarità ottenuta dalla serie ha reso davvero complicato affrontare l'avvicinarsi dell'epilogo, ma i Duffer hanno ribadito che agli spettatori importano i personaggi più di ogni altra cosa.

Il video anticipa che gli autori hanno avuto qualche dubbio nel decidere quale avrebbe dovuto essere il destino di Undici, uno degli elementi su cui i fan si sono maggiormente divisi.

Il trailer del documentario mostra la preparazione per le riprese, le prove, i ciak, i momenti di relax, le emozionanti letture delle puntate insieme ai protagonisti e i festeggiamenti per la conclusione del lavoro.

Ecco il video promozionale:

Un ultimo sguardo al mondo di Hawkins

I fan dello show cult targato Netflix potrebbero forse trovare alcune risposte ai quesiti lasciati in sospeso, affrontati anche nella nostra recensione dell'ultimo episodio di Stranger Things 5, scoprendo inoltre qualche dettaglio del modo, e delle motivazioni, con cui i fratelli Duffer hanno delineato l'epilogo.

Il capitolo conclusivo della storia dei giovani amici uniti per lottare contro Vecna sembra aver diviso gli spettatori, molti dei quali sono accorsi nei cinema per vivere sul grande schermo l'esperienza ideata per concludere l'epica battaglia finale.

Non resta quindi che attendere il documentario e scoprire se la visione di questo nuovo tassello della saga soddisferà i fan o causerà ulteriori proteste.