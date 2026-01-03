Stranger Things 5: perché non ci sono Demogorgoni nel finale? La risposta dei Duffer

Mentre le reazioni dei fan al gran finale di Stranger Things 5 si diffondono sul web, sono in molti a chiedersi perché il Mindflayer e Vecna ​​non abbiano fatto ricorso al loro terrificante esercito di Demogorgoni, misteriosamente assenti dallo scontro finale dopo aver avuto un ruolo chiave nelle cinque stagioni della serie Netflix.

Chiamati come una mostruosa creatura di Dungeons and Dragons, i Demogorgoni hanno iniziato a rappresentare una seria minaccia dopo che uno di loro ha rapito Will e ucciso Barbara. Con il passare delle stagioni, però, i fan hanno notato che il loro potere è diminuito dopo che i personaggi principali della serie sono riusciti a trovare modi progressivamente più folli per difendersi dai loro assalti.

Il loro aspetto pittoresco e floreale li rende, però, i cattivi più iconici della serie dopo Vecna e il Mind Flayer, perciò i fan non hanno potuto non notare la loro completa assenza nel gran finale.

Vecna nel gran finale di Stranger Things

Perché i Duffer hanno escluso i Demogorgoni dal gran finale?

Matt e Ross Duffer hanno rivelato perché Vecna ​​non ha evocato i suoi demogorgoni, i democani e i pipistrelli contro Undici e i suoi amici durante lo scontro finale in una recente intervista con TheWrap. I Duffer hanno confermato che Vecna ​​è stato in realtà colto di sorpresa dal loro attacco furtivo, visto che non li avrebbe mai creduti capaci di riuscire a infiltrarsi nell'Abisso.

"In realtà, Vecna ​​non si aspettava questo attacco a sorpresa in casa sua. Non avrebbe mai potuto immaginarlo. Ovviamente abbiamo discusso della possibilità di utilizzare i Demogorgoni in aggiunta alla battaglia contro il Mind Flayer, ma ci siamo chiesti: perché ha bisogno dei Demogorgoni quando il Mind Flayer è una cosa gigantesca e può attaccarli? Non ha bisogno del suo piccolo esercito di formiche per attaccare, se ne occuperà lui stesso. È un pianeta gigante e desolato. Se ricordate, avete visto Henry vagare per il pianeta nella quarta stagione, e a un certo punto del suo viaggio, vede un Demogorgone in lontananza, ma non è che se ne stiano in piccole capanne. Non c'è una gigantesca civiltà di Demogorgoni laggiù."

Tuttavia, i fratelli Duffer hanno ammesso che in origine avevano pianificato di includere una scena di battaglia con il Demogorgone nella versione di tre ore del finale, analizzato nella recensione dell'ultimo episodio di Stranger Things 5, che avevano inizialmente pensato di scrivere. Tuttavia, l'idea è stata poi scartata perché le creature erano già state sfruttate a sufficienza nei precedenti episodi.

"A un certo punto avevamo pensato che si sarebbero imbattuti in un gigantesco campo di uova di Demogorgoni, in una specie di Aliens, ma non si possono mettere tutte le idee lì dentro. Ricordate le uova? Questo era nella versione da tre ore del finale, che non è mai stata scritta" ha aggiunto Ross Duffer.

"Un'altra cosa di cui abbiamo parlato è stata la stanchezza da demo", ha chiarito Matt Duffer. "Sentivo che avevamo fatto tutto quello che volevamo fare con loro nel quarto episodio, Lo Stregone, e volevamo mantenere l'attenzione su Vecna ​​e il Mind Flayer, che è stato assente in questa stagione".